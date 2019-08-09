"Alo Kurbanım Kaçtı" timleri işbaşında

Her bayram kameralara yansıyan kurbanlıklar ve sahipleri arasındaki amansız kovalamacanın önüne geçmek isteyen Yenimahalle Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Kurbanlık Yakalama Timi" ile bayram boyunca kaçan kurbanları yakalayarak Yenimahalle halkına hizmet verecek.

YARALANAN KURBANA ANINDA MÜDAHALE

5 kişiden oluşan ekip, kurban sahiplerinin elinden kaçarak caddelerde başıboş dolaşan ve çevreye tehlike saçan kurbanlıkları yakalayarak, bayram boyunca firar olaylarına karşı teyakkuzda olacak.

Veteriner hekim kontrolünde ilaçlarla kaçan hayvanları uyuşturarak yakalayacak ve sahiplerine teslim edecek olan tim, kaçan hayvanların neden olduğu talihsiz olayların ve kargaşanın da önüne geçecek. Aynı zamanda kaçan kurbanlıkların yakalanması sırasında yaralanan hayvanların tedavileri de belediye veterinerlerince anında yapılacak.

GÜNLÜK TATBİKAT YAPIYORLAR

Özel olarak eğitim gören ekipler, günlük tatbikatlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Eğitimler kapsamında kondisyon çalışması yapan tim, kement atma ve atış talimlerinde de bulunuyor. Bütün hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat eden veya 315 04 58- 397 24 74 numaralı telefonları arayarak destek isteyen vatandaşların yardımına koşacak.