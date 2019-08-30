Altındağ Belediyesi'nden hastanelere tam destek

Altındağ’da hastanelere tam destek

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kaldırımlarını yenileyip, yollarını onaran Altındağ Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bahçesinde de peyzaj çalışması gerçekleştirerek bölgeye çocuk oyun alanı yaptı.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne otopark desteği veren Altındağ Belediyesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de bozulan yollarını onardı, kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler hastaneye gelen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için her noktada titiz bir çalışma yürüttü. Bozulan kaldırımlar ve yollar Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı. Toplam 40 ton asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, 120 metre bordür ve 250 metrede parke taşı döşeyerek hastanenin kaldırımlarını yeniledi.

Hacettepe’de peyzaj çalışması

Altındağ Belediyesi ekipleri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin bahçesinde bulunan duvarın kaldırılmasıyla bölgede peyzaj çalışması da gerçekleştirdi. Bölgeden önce duvar molozları alındı, ardından toprak düzleştirme işlemi gerçekleştirildi. Alana leylandi fideleri dikimi ve yeşil alan oluşturulması için çim ekimi yapıldı. Ekipler yaptıkları çalışmayla bölgeye yeni bir görüntü kazandırdı. Hastane bölgesine ayrıca Altındağ Belediyesi tarafından çocuk oyun alanı da yapıldı. Altındağ Belediyesince, hastanenin dış cephe korkuluk demirleri de boyandı.

Hastanelere desteğimiz tam

Altındağ’daki kamu kurumları ile el ele verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı hastanelerin eksiklerine yönelik gelen talepleri dikkate alarak çalışma gerçekleştiriyoruz. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Yolları ve kaldırımları onardık, yeşil alan oluşturduk. Kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.