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Altındağ Belediyesinden Bayrak Seferberliği

Altındağ Belediyesi bugün saat 13.30'da Ankara'nın kalbi Ulus Meydanı'nda esnaflara bayrak dağıtacak.

Ankara Haberleri 14.10.2019, 10:14 Tuğçe Hanım
Altındağ Belediyesinden Bayrak Seferberliği
Altındağ Beleidyesi Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Ulus Meydanında Türk bayrağı dağıtacak. "Gün birlik olma günü" diyerek Altındağ'da şanlı bayrağımızı evlerimize, iş yerlerimize asmak için kampanya başlatan Altındağ Belediyesi saat 13.30'da Ankara'nın kalbi Ulus Meydanı'nda esnaflara bayrak dağıtacak.

Etkinlik Bilgileri:

Tarih: 14 Ekim Pazartesi (BUGÜN)

Adres: Ulus Meydanı Atatürk Heykeli önü
Saat: 13.30
Kaynak: Altındağ Belediyesi
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