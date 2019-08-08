Son Dakika
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek

Altındağ camilerinde bayram temizliği

Altındağ Belediyesi’ne bağlı 15 kişiden oluşan temizlik ekibi Kurban Bayramı öncesinde Altındağ’da bulunan camileri temizliyor.

Ankara Haberleri 08.08.2019, 09:50 08.08.2019, 10:27 Ramazan Durmuş
Altındağ camilerinde bayram temizliği

Altındağ Belediyesi, oluşturduğu 15 kişilik ekiple yaklaşan Kurban Bayramı öncesi camilerde yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdi

CAMİLER PIRIL PIRIL OLUYOR

Günde 4 caminin halılarını ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındıran ekipler, camileri pırıl pırıl yapıyor. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için köşe bucak her noktayı temizleyen ekipler, cami girişini ve camlarını da siliyor.

"TEMİZ VE BAKIMLI OLMALI"

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Camilerimizin temiz ve bakımlı olmasını önemsiyoruz. Birçok camimizin çevre düzenlemesini ve onarımlarını gerçekleştirdik. Düzenli olarak ilçe genelinde camilerimizin halılarını yıkayarak köşe bucak temizliyoruz. Kurban Bayramı öncesi camilerimizdeki temizlik çalışmalarımızı iki katına çıkardık.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #altındağ belediyesi #camiler pırıl pırıl #doç. dr. asım balcı #altındağ belediye başkanı #altındağ camileri temizleniyor
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2019
İmsak 04:08
Güneş 05:46
Öğle 12:59
İkindi 16:50
Akşam 20:03
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@