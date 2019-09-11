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Altındağ'da 120 bin çöp poşeti dağıtıldı

​​​​​​​Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Altındağ Belediyesi ilçe genelinde 120 bin adet çöp poşeti dağıttı.

Ankara Haberleri 11.09.2019, 08:41 Tuğçe Hanım
Altındağ'da 120 bin çöp poşeti dağıtıldı

Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Altındağ Belediyesi ilçe genelinde 120 bin adet çöp poşeti dağıttı. Altındağ Belediyesi, evsel atıkların çevre kirliliğine sebebiyet vermeden toplanabilmesi için, ilçe genelinde 120 bin adet kokulu ve büzgülü çöp poşeti dağıttı. Altındağ genelinde kapı kapı gezerek dağıtım yapan ekipler, çöp poşetini evlere teker teker bıraktı. Kavaklı Mahallesi'nde çöp poşeti dağıtımı yapan ekipleri çaya davet eden vatandaşlar, gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Daha temiz bir Altındağ

Temiz bir Altındağ için seferber olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ekiplerimizce Altındağ'ın her mahallesine çöp poşeti dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Temiz bir Altındağ için adeta seferber olduk. Hemşehrilerimiz de 19.00-21.00 saat aralığında sağlam poşetler içerisinde çöp noktalarına çöplerini çıkararak bizlere yardımcı olabilirler. Tüm hemşehrilerimizden çöp çıkarma saatlerine uymalarını istiyoruz. Çevremizi el ele vererek,  hep birlikte korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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