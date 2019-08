Altındağ'da 4 parkın yapımı tamamlandı

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen; Tatlar, Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek’teki 4 parkı tamamlayarak hizmete açtı. Gicik’teki parkın inşasına da yakında başlanacak.

Uzak yakın demeden ilçenin her noktasına eşit hizmet götürmek için çalışan Altındağ Belediyesi, 5 köyde yapımını başlattığı parklardan 4 tanesini tamamladı. Statüsü köyden mahalleye dönen; Tatlar, Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek’te ekiplerin titiz çalışması sonucu tamamlanan parklarda, çocuk sesleri bir an olsun eksik olmuyor.

Arkadaşlarıyla beraber kaydıraktan kayan, salıncaklarda sallanan minikler, eğlenceli vakitler geçiriyor. Kamelya ve bankların da yerleştirildiği parklarda sosyalleşen mahalleliler, Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı’ya teşekkür etti. Yer çalışmalarının devam ettiği Gicik’teki parkın inşasına da yakın zaman içerisinde başlanacak.

HEDEF DAHA YEŞİL BİR ALTINDAĞ

Altındağ’ın her noktasına eşit hizmet götürme gayretinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “İlçemizin her noktasından gelen taleplere yönelik projeler üretiyoruz. Yeşil bir Altındağ için park çalışmalarımız da artarak devam edecek. 4 mahallemizde muhtarlarımızın ve hemşehrilerimizin talep ettiği parkları kısa bir süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunduk. 1 parkımız için de çalışmalarımız devam etmekte. Tamamlanan parklarda eğlenen çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. İnşallah ilçemizin farklı noktalarına da ihtiyaçlar dâhilinde yeni tesis ve parklarımızı inşa edeceğiz. Tamamlanan parklar mahallelerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.