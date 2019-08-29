Altındağ'da gündem kentsel dönüşüm

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir araya gelerek ilçedeki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren Altındağ'daki yapılaşmanın hızını artıran Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, çalışmalarını sürdürüyor. Altındağ'da kentsel dönüşümün hız kazanması, yıllardır sorun haline gelmiş bölgelerde kentsel dönüşüm gerçekleştirilmesi ve yapılaşmanın süratle devam etmesi için çalışan Başkan Balcı, bu doğrultuda iki önemli ziyarette bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Başkan Balcı, ardından TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Bakan Kurum'a ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a Altındağ'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcı, her iki isimle de istişarelerde bulundu.

"GÜZEL ADIMLAR ATACAĞIZ"

Görüşmeler hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı, "Sayın Bakanımız Murat Kurum beyefendi ve TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut ile Altındağ hakkında görüştük. Kendilerine ayırdıkları zaman ve değerli görüşlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ederim. Verimli görüşmeler oldu. Altındağ'da gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında kendilerine bilgi verdik, görüş ve önerilerini dinledik. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi Altındağ… Bilindiği gibi Altındağ önemli kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirildiği bir ilçe. Planlı bir şekilde büyüyen bir Altındağ oluşturabilmek için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da destekleriyle bu çerçevede güzel adımlar atacağız. Kendisine pozitif yaklaşımı için teşekkürlerimizi arz ediyoruz" ifadelerini kullandı.