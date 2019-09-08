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Altındağ'da kaçak hurdacılara denetim

Vatandaşların güvenliği için ilçe genelinde denetimler gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, çevre kirliliği oluşturan hurdacılara karşı denetim gerçekleştirdi.

Ankara Haberleri 08.09.2019, 12:41 Ramazan Durmuş
Altındağ'da kaçak hurdacılara denetim

Vatandaşların güvenliği için ilçe genelinde denetimler gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, çevre kirliliği oluşturan hurdacılara karşı denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen şikâyetleri dikkate alan Altındağ Belediyesi; Solfasol, Baraj ve Doğantepe mahallelerinde çevre kirliliği oluşturan kaçak hurdacı barakalarına denetim gerçekleştirdi. Hurdacılara ait barakalar zabıta ekiplerince tespit edilerek yıkımları gerçekleştirildi. Ekipler hummalı bir çalışmanın ardından bölgede kötü görüntüye sebebiyet veren barakaları kaldırdı. İlçe genelinde çalışmaların devam edeceğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ'da düzensizliğe ve çevre kirliliği oluşturanlara izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

EKİPLER 7/24 GÖREV BAŞINDA

Belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "İlçe genelinde ekiplerimiz denetimlerini rutin olarak gerçekleştiriyorlar. Pazarlarımızda, parklarımızda ve ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atanlara geçit vermiyoruz.  Ekiplerimizce düzenli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.  Vatandaşlarımız gönüllerini rahat tutsunlar, biz Altındağ Belediyesi olarak görev başındayız. Hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda mahallelerimizde çevre kirliliği oluşturan unsurlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. "dedi.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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