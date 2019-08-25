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Altındağ'da mahalle buluşmalarına devam
Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Mahalle Buluşmaları kapsamında Feridun Çelik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Ankara Haberleri 25.08.2019, 11:54 Ramazan Durmuş
Altındağ Belediyesi'nde mahalle buluşmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Mahalle Buluşmaları kapsamında Feridun Çelik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Gelen talepleri tek tek not alarak, ekiplere talimat veren Başkan Asım Balcı, Mahalle Buluşmaları'nın devam edeceğini belirtti.
SORUNLARI YÜZ YÜZE DİNLİYOR
Vatandaşlara kapılarının ardına kadar açık olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Mahalle Buluşmaları ile Altındağ'da hemşehrilerimizin sorunlarını yüz yüze dinliyoruz. Bu buluşmalarımızı mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin sorunlarını not ederek çözüme kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Altındağ Belediyesi
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