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Altındağ'da Mehmetçiğe dua gecesi...

Altındağ'da eller Türk ordusu için semaya kalkıyor. Altındağlı vatandaşlar el ele, gönül gönüle şanlı ordumuzun zaferi için duaların edileceği, "Dua gecesi"nde bir araya geliyor.

Ankara Haberleri 11.10.2019, 10:10 11.10.2019, 10:16 Ramazan Durmuş
Altındağ'da Mehmetçiğe dua gecesi...

Altındağ'da eller Türk ordusu için semaya kalkıyor. Altındağlı vatandaşlar el ele, gönül gönüle şanlı ordumuzun zaferi için duaların edileceği, "Dua gecesi"nde bir araya geliyor.

Altındağlı vatandaşlar Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda, ordumuzun sağlık ve başarısı için bir araya gelecek. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla organize edilen anlamlı gecede, Türk ordusunun muzaffer olması için eller ve gönüller duada birleşecek.

CUMARTESİ AKŞAMI DOĞANTEPE'DE

12 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de, Doğantepe Mahallesi'nde bulunan Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı "Gecede Altındağlı hemşehrilerimizle birlikte el ele vereceğiz, dualar edeceğiz. Fetih suresini okuyacağız. Tüm dualarımızı şanlı ordumuzun sağlıkla, sıhhatle ve muvaffakiyetle geriye dönebilmesi için edeceğiz." dedi. 

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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