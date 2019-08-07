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Altındağ'da okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Altındağlı çocukların daha iyi ve daha temiz bir ortamda eğitim alması için Altındağ Belediyesi, ilçedeki okullarda tadilat çalışması başlattı.

Ankara Haberleri 07.08.2019, 00:00 07.08.2019, 09:30 Ramazan Durmuş
Altındağ'da okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Yıl boyunca eğitime verdiği desteği sürdüren Altındağ Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin temiz okullarda eğitim görmeleri için 9 okulda tadilat çalışması başlattı. Okulların iç ve dış cephe boyalarını yenileyen ekipler, derslikleri de büyük bir titizlikle boyuyor. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayan ekipler sıvası dökülen yerlerin onarımını da yaparak okulları pırıl pırıl hale getiriyor. Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ Belediyesinin okullardaki çalışmalarının ilçe genelinde devam ettiğini bildirdi.

OKULLAR PIRIL PIRIL

Altındağlı çocukların temiz ve bakımlı okullarda eğitim görmelerini istediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "İlçemizde şuan 9 okulda ekiplerimiz çalışıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde okullar pırıl pırıl bir görüntüye kavuşuyor. Altındağ genelinde çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımızı temiz okullarda eğitim görecekler. Altındağ Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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