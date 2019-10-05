Altındağ'da planlı şehirleşme seferberliği
Altındağ Belediyesi, planlı şehirleşme ve ilçeye yeni yatırımların önünü açabilmek için, 12 kilometre imarlı yol açımı gerçekleştirdi.
Altındağ Belediyesi, planlı şehirleşme ve ilçeye yeni yatırımların önünü açabilmek için, 12 kilometre imarlı yol açımı gerçekleştirdi.
Altındağ Belediyesi, yeni yol açım çalışmalarında imar yolu üzerinde kalan metruk yapıları da yıkıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı; sağlık alanları, okulları, parkları ve yeni yolları ile planlı bir Altındağ oluşturmak istediklerini ifade etti.
PLANLI BİR ALTINDAĞ
Yeni açılan yollarla birlikte mahallelerin daha planlı büyüyeceğini ifade eden Başkan Asım Balcı, "Altındağ'da yeşil alanları, sosyal tesisleri, okulları ve sağlık alanları bulunan mahalleler kurmak istiyoruz. Bu amaçla Altındağ'a yeni yollar kazandırıyoruz. Ekiplerimiz göreve geldiğimiz günden itibaren 12 kilometre yeni yol açtı. Bu çalışmaların amacı şudur; yeni açılan yollar, yeni yatırımlar demektir. Açılan yeni yollar yatırımcının da önünü açacaktır. Hemşehrilerimizin modern konutların inşa edildiği planlı mahallelerde yaşayabilmesi için yeni yollar açmak zorundayız. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:42
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|7
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Antalyaspor
|7
|11
|5. Malatyaspor
|7
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Sivasspor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Eibar
|8
|9
|10. Valencia
|7
|9
|11. Real Valladolid
|7
|9
|12. Real Betis
|8
|9
|13. Levante
|7
|8
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2