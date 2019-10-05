Son Dakika
Türkiye'den Iraklılara sağduyu çağrısı
Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
Ege Denizi'ndeki deprem, olumsuzluk yok!
Düzce'de otomobilin çarptığı anne ile kızı can verdi
Yücel İldiz: "Tepki veremedik"
İranlı bilgisayar korsanları ABD seçimlerini hacklemeye çalışıyor

Altındağ'da planlı şehirleşme seferberliği

Altındağ Belediyesi, planlı şehirleşme ve ilçeye yeni yatırımların önünü açabilmek için, 12 kilometre imarlı yol açımı gerçekleştirdi.

Ankara Haberleri 05.10.2019, 09:51 05.10.2019, 10:01 Ramazan Durmuş
Altındağ'da planlı şehirleşme seferberliği

Altındağ Belediyesi, planlı şehirleşme ve ilçeye yeni yatırımların önünü açabilmek için, 12 kilometre imarlı yol açımı gerçekleştirdi.

Araç filosunu yeni iş makineleriyle güçlendiren Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde planlı şehirleşme adına imarlı yol açım çalışmalarını sürdürüyor. Başta kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiği alanlar olmak üzere, Altındağ genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, 12 kilometre yeni imarlı yol açımı gerçekleştirdi. İmar yolu açımı tamamlandıktan sonra, yeni yolları asfaltsız bırakmayan Altındağ Belediyesi, engelli vatandaşlar için de uygun olacak şekilde kaldırım çalışması da yürütüyor.

Altındağ Belediyesi, yeni yol açım çalışmalarında imar yolu üzerinde kalan metruk yapıları da yıkıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı; sağlık alanları, okulları, parkları ve yeni yolları ile planlı bir Altındağ oluşturmak istediklerini ifade etti.

PLANLI BİR ALTINDAĞ

Yeni açılan yollarla birlikte mahallelerin daha planlı büyüyeceğini ifade eden Başkan Asım Balcı, "Altındağ'da yeşil alanları, sosyal tesisleri, okulları ve sağlık alanları bulunan mahalleler kurmak istiyoruz. Bu amaçla Altındağ'a yeni yollar kazandırıyoruz. Ekiplerimiz göreve geldiğimiz günden itibaren 12 kilometre yeni yol açtı. Bu çalışmaların amacı şudur; yeni açılan yollar, yeni yatırımlar demektir. Açılan yeni yollar yatırımcının da önünü açacaktır. Hemşehrilerimizin modern konutların inşa edildiği planlı mahallelerde yaşayabilmesi için yeni yollar açmak zorundayız. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
banner62
#ankara #ankara haberleri #haberler ankara #YEREL HABERLER #altındağ belediyesi #Başkan Asım Balcı
Yorumlar (0)
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Eibar 8 9
10. Valencia 7 9
11. Real Valladolid 7 9
12. Real Betis 8 9
13. Levante 7 8
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@