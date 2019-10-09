Altındağ'da sağlıklı çevre atağı

Altındağ Belediyesi, filosuna kattığı iki yeni çöp konteyneri yıkama aracı ile ilçedeki tüm konteynerleri düzenli olarak temizliyor.

Altındağ Belediyesi, vatandaşların sağlık bir çevrede yaşayabilmesi için önemli bir yeniliği daha hizmete aldı. Altındağ Belediyesi filosuna kattığı 2 yeni çöp konteyneri yıkama aracı ile ilçe genelindeki konteynerleri düzenli olarak yıkıyor. Altındağlılar tarafından tam not alan uygulama sayesinde konteynerler köpüklü su ile dezenfekte ediliyor ve kötü kokuların önüne geçiliyor. Aynı zamanda ilçe genelindeki çöp konteyneri dağıtma işlemine de devam eden Altındağ Belediyesi, çöp toplama noktalarını da yıkıyor.

ÖNCELİK TEMİZLİK

Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hemşehrilerimizden gelen çöp konteyneri taleplerini karşılamak için kapsamlı bir çalışma başlatmıştık. Dağıtımlarımız mahalle mahalle devam etmekte. Yerleştirdiğimiz konteynerlerin temizliğini sağlamak ise birince önceliğimiz. Bu amaçla filomuza 2 adet konteyner yıkama aracını kattık. Ekiplerimiz mahalleleri gezerek konteynerleri yıkıyor. Koku ve kötü görüntünün önüne geçiliyor. Temiz bir Altındağ için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.