Altındağ Gençlik Merkezi'nin gururu oldular

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri sayesinde sanatın ve sporun çeşitli dallarıyla tanışan Altındağlı gençler, başarı öyküleriyle gururlandırmaya devam ediyor.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi gençler, kendi başarı öykülerini yazmaya devam ediyor. Gençlik Merkezlerinde sağlanan imkânlar ile kendilerini keşfeden, ilgi alanlarına yönelik eğitimler alma fırsatı bulan gençler, kazandıkları başarılarla örnek oluyor. Çamlık Mahallesi Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi üyesi Ömer Kılat (15), bu gençlerden sadece biri… 7 yıldır Çamlık Gençlik Merkezi üyesi olan, merkezdeki kurslardan aktif olarak faydalanan Ömer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ne girmeye hak kazandı.

“ÇOK MUTLUYUM”

Merkezde katıldığı kurslar sayesinde Hüseyin Güllü Ceylan Ortaokulu’nu başarıyla bitiren Ömer, yeteneği sayesinde kendi yolunu çizmeyi başardı. Gençlik Merkezi’nde katıldığı saz kursunda yeteneğini keşfeden, hocalarının ve ailesinin de desteğiyle müzik alanında kendisini geliştiren Ömer, LGS sınavında yüksek puan alarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı. Kendi istediği alanda bir okula kayıt olacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer, müziğe olan yeteneğini Gençlik Merkezi sayesinde keşfettiğini belirtti. 7 yıldır merkeze üye olduğunu söyleyen Ömer, “Merkezde en çok müzik aktivitelerine katıldım. Tiyatro kursuna da katıldım. Saz kursuna da başlayınca en çok sevdiğim şeyin müzik olduğunu anladım. Saz çalmayı çok sevdim ve bu alanda ilerledim. Başka hiçbir yerde kursa gitme ya da çalışma imkanım olmadı. Sadece buradaki dersler ve hocalarımın yardımıyla hazırlandım. Hocalarım bana çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. İyi bir liseye yerleşmeyi çok istiyordum. Bunu da başardım. Çok mutluyum. İleride başarılı bir müzisyen olmak istiyorum.” dedi.

GENÇLİK MERKEZİNE GELİN, KENDİNİZİ KEŞFEDİN

Gençlik Merkezlerinin kendisi gibi pek çok Altındağlı gencin umudu olduğunu söyleyen Ömer, tüm arkadaşlarına merkezdeki her aktiviteden faydalanmalarını tavsiye etti. “Gençlik Merkezlerine gelin. Burada mutlaka size uygun, hayallerinize kavuşmanızı sağlayacak bir kurs var. Sokaklarda boşuna vakit harcamaktansa, size uygun bir derse katılın, yeteneklerinizi keşfedin.” diyen Ömer, kendisine bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkürlerini iletti.

“SİZ YETER Kİ ÇALIŞIN…”

Altındağlı çocukların kendilerine imkânlar verildiğinde çok büyük işler başaracağına inandığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise “Altındağlı çocuklarımızın içinde çok büyük cevherler olduğuna inanıyorum. İçlerinden böyle başarılı çocuklarımızın çıkması beni hem çok mutlu ediyor hem de duygulandırıyor. Hepsine başarılar diliyorum. Hepsinin arkasındayız, her zaman destekçiyiz. Yeter ki onlar çalışsınlar, başarsınlar.” dedi.