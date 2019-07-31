Altındağ Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu

Altındağ Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdı. Tatlar mevkiinde bulunan Kurban Satış ve Kesim Alanı dışında, 5 farklı noktayı daha “kurban kesim yeri” olarak belirleyen Altındağ Belediyesi, vatandaşlara belirlenen bu noktalar dışında kurban kesimi yapmamaları uyarısında bulundu.

Altındağ Kurban Kesim Yerleri:

Altındağ Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:

• Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı (Tatlar Mah. Kümeevler)

• İskitler Semt Pazarı (Zübeyde Hanım Mah. Tesfiyeci Sokak ile Seçim Sokak arası)

• Ali Ersoy Semt Pazarı (Güneşevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad.)

• Gülpınar Semt Pazarı (Yıldıztepe Mah. 166 Cad. No:23)

• Karapürçek Semt Pazarı (Karapürçek Mah. 309 Cad. No:51)

• Karacaören Semt Pazarı (Karacaören Spor Tesisleri Halı Saha Yanı)

UYGUNSUZ KESİME İZİN YOK

Uygunsuz ve sağlıksız şekilde kurban kesimlerinin önüne geçmek için bu yıl kesim için belirlenen yer sayısını da artırdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşlara bu konuda biraz daha duyarlı olunması çağrısında bulundu. Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi ekiplerinin belirlenen yerler dışında, kamuya açık, halk sağlığını tehdit edecek ve sağlıksız biçimde kurban kesilmemesi için 24 saat görev başında olacağını da sözlerine ekledi. Başkan Balcı, belirlenen kurban satış ve kesim yerleri dışında cadde, sokak ve binaların arasında kurban satış ve kesimine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.