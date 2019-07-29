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Altındağ Pazarlarında Terazi Dönemi

Vatandaşların güvenli ve temiz bir ortamda alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sürdüren Altındağ Belediyesi, pazarlarda terazi dönemini başlattı.

Ankara Haberleri 29.07.2019, 11:51 29.07.2019, 12:08 Tuğçe Hanım
Altındağ Pazarlarında Terazi Dönemi

Vatandaşların daha güvenli ortamda alışveriş yapabilmeleri için Altındağ genelinde denetimler gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, pazar alanlarına terazi yerleştirildi. Pazar yerlerine yerleştirilen terazilerle vatandaşlar, aldıkları ürünü tartarak satıcının istedikleri kiloda verip vermediğini kontrol edebilecek.  Alınan ürünün istenilen kilodan eksik çıkması durumunda ise tüketici, pazar alanında bulunan zabıta noktasına giderek esnaf hakkında şikayette bulunabilecek.  Zabıta personelince yapılan kontrolde tespit edilen olumsuzluklar hakkında esnafa cezai işlem uygulayarak olumsuzlukların giderilmesi sağlanacak.

"TÜKETİCİNİN YANINDAYIZ"

Daha düzenli ve temiz pazar alanları için denetimlerini sıklaştırdıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, şunları söyledi:

"Pazarlarımızda vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamak için bir dizi önlem aldık. Yerleştirdiğimiz terazilerde bu önlemlerden sadece birisi. Tüketici aldığı ürünü terazilerde tartarak istenilen kiloda ürün verildiğinden emin olacak. Karşılaşılan olumsuzluklara da anında müdahale edilecek.  Amacımız vatandaşımızın verdiği paranın tam karşılığını almasıdır."

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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