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Altındağ’da Akşamlar Rengarenk

Yüzleri güldüren "Yaz Akşamı Şenlikleri" ve "Mahalle Şenlikleri" ile Altındağ’da rengarenk akşamlar yaşanıyor

Ankara Haberleri 29.07.2019, 09:53 29.07.2019, 12:07 Tuğçe Hanım
Altındağ’da Akşamlar Rengarenk

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Akşamı Şenlikleri" ve "Mahalle Şenlikleri" ile mahalleler şenleniyor. Yüzlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği şenliklerde özellikle çocuklar doyasıya eğleniyor.

Beşikkaya, Güneşevler ve Ulubey’de düzenlenen Yaz Akşamı Şenlikleri’nde; palyaço, Pamuk Prenses ve animasyon gösterileri ile çocuklar unutulmaz saatler yaşadı. Gecenin sonunda gösterimi yapılan Müslüm ve Şampiyon filmleri de mahallelileri buluşturdu. Bir diğer şenlik Altındağ Mahalle Şenlikleri’nin bu haftaki adresi ise Aydınlıkevler oldu.  Sürpriz hediyelerin dağıtıldığı etkinlik kapsamında, kurulan şişme oyuncaklarda çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Renkli balonların dağıtıldığı palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin yapıldığı program, mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşattı. Komşuluk ilişkilerini de güçlendiren etkinlikler yaz boyunca devam edecek.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Etkinliklere katılan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mahallelilerin fotoğraf çektirdiği Başkan Balcı, şenliklere katılan miniklerle yakından ilgilendi. Sanatı, kültürü ve eğlenceyi düzenlenen şenliklerle Altındağlıların ayağına getirdiklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, “Şenliklerle mahallelerimiz adeta rengarenk oldu. Çocuklarımızın doyasıya eğlenirken yaşadıkları mutluluk bizi de çok sevindiriyor. Altındağ’da her çocuğumuzun mutluluğu için çalışacağız. Bizim önceliğimiz her zaman çocuklarımız olacak. Yoğun ilgi gören şenliklerimiz tüm hızıyla devam edecek. Altındağlı hemşehrilerimizin her zaman yüzünde tebessüm oluşturacak çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Altındağ Belediyesi
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