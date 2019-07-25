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Altındağ’da “Altın Masa” 24 saat hizmet verecek

Altındağ’da “Altın Masa” 24 saat hizmet verecek. Altın Masa Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı.

Ankara Haberleri 25.07.2019, 10:29 Emir Yılmaz
Altındağ’da “Altın Masa” 24 saat hizmet verecek

Altındağ’da “Altın Masa” 24 saat hizmet verecek

Altındağ Belediyesi’nin Altın Masa Çağrı Merkezi, Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla vatandaşlara artık 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. 

“Halk Günleri” ve “Mahalle Buluşmaları” düzenleyerek Altındağlıların sorunlarını yüz yüze dinleyip, çözüme kavuşturan Başkan Doç. Dr. Asım Balcı, Altın Masa’da da yepyeni bir dönem başlattı. 

7 GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Vatandaşların istek ve şikâyetlerini bildirdikleri Altın Masa Çağrı Merkezi artık 7 gün 24 saat görev başında olacak. Daha önce sadece mesai günlerinde saat 17.00’ye kadar hizmet veren Altın Masa Çağrı Merkezi, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde ele alarak çözüm üretecek. Talep ve şikâyetlerini iletmek isteyen vatandaşlar Altın Masa Çağrı Merkezi’ne 444 39 19 numaralı telefondan ulaşabilecek. Altındağlılar ayrıca 0552 444 39 19 Whatsapp İletişim Hattı ve altinmasa@altindag.bel.tr e-posta adresi üzerinden şikâyetlerini iletebilecek.

“İLETİŞİME ÖNEM VERİYORUZ”

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Vatandaşlar mahallelerindeki sorunlarla ilgili bize Halk Günü ve Mahalle Buluşmaları aracılığıyla ulaşabilirler.  Ancak acil durumlar için ise Altın Masa’yı daha aktif ve 24 saat ulaşılabilir hale getirdik.Belediye olarak vatandaşımızla iletişime çok önem veriyoruz. Altındağ’da esnafımızı ve vatandaşlarımızı devamlı olarak ziyaret ediyoruz. Altın Masa Çağrı Merkezi’ni de yenileyerek vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verecek bir birim haline getirdik. Altındağlılar 24 saat iletişim hatları üzerinden belediyemize ulaşabilirler. Ekiplerimiz gelen talepleri dikkate alarak çalışmalarını sürdürecekler” dedi.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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