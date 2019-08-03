Altındağ’da Kurban Alanında Büyük İlgi Var

Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda yüzler gülüyor. Tam donanımlı ve modern tesiste, satıcılar kadar alıcılar da memnun. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kurbanlıklar ve satıcıları için her ayrıntının düşünüldüğü tesiste, alıcıların da rahat etmesi için hiçbir detay atlanmadı. Bu durum da tesise olan ilginin her geçen gün artmasına neden oldu.

DOLULUK YÜZDE 95’E ULAŞTI

Kurban Satış Alanı’nda doluluğun yüzde 95’e ulaştığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Kars, Ardahan, Erzurum, Muş, Sivas, Çankırı, Çorum, Yozgat ve Kırşehir başta olmak üzere, Türkiye’nin değişik illerinden kurban satıcılarımız günler öncesinden buraya gelip satışa başladı. Burada herkes halinden memnun… Satıcıların yemek yiyip duş yapabileceği, rahatlıkla konaklayabileceği alanlar mevcut. Hayvanların denetim ve bakımını, tesisteki temizlik ve diğer ihtiyaçları hiç aksatmıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler.”

SIRA ALMAK İÇİN ACELE EDİN

Kurban Bayramı’nda vatandaşların kesim için 2 farklı seçeneği olduğunu belirten Başkan Balcı şu bilgileri verdi:

“Tesisimizde bulunan kapalı kesim alanından faydalanmak isteyenler, kesim için ücret ödeyip sıra numarası alarak bu hizmetten faydalanabilirler. Kapalı alanda kesim yapmak için vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi var. Çok fazla sayıda talep olduğu için, bu bölümde sıra numarası almak isteyenlere acele etmelerini tavsiye ediyorum.” dedi.

ACEMİ KASAPLARA DİKKAT

Kapalı alanda kesim yapmak istemeyen vatandaşların açık alanda kesim yapabilme imkanının da olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Tesisimizde belirlediğimiz alanda, isteyenler kendi belirledikleri kasaplarla, kendi imkanlarıyla da kesim yapabilirler” diye konuştu. Başkan Balcı vatandaşları acemi kasaplara dikkat etmeleri konusunda da uyardı.