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Altındağ’da Kurban Bayramı Seferberliği

Altındağ Belediyesi Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanındaki kesimhaneyi baştan aşağı yeniledi. Tesiste bu yıl kurban kesim işlemi yapılabileceğinin müjdesini verdi.

Ankara Haberleri 23.07.2019, 09:39 Tuğçe Hanım
Altındağ’da Kurban Bayramı Seferberliği

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Altındağ Belediyesi’ne ait 200 dönüm arazi üzerine kurulu Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda hareketlilik başladı. Anadolu’nun dört bir yanından kurbanlıklar Tatlar Mahallesi’ndeki alana getirilirken Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Balcı, kurban satıcıları ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda uzun süredir çalışma yaptıklarını ve tesisi yenilediklerini belirten Başkan Balcı, geçtiğimiz yıllarda kapalı olan kesimhanenin bu yıl aktif hale getirileceğini söyledi.


KARAPÜRÇEK HAREKETLİ

Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda 360 adet hayvan barınağı olduğunu ve bu barınakların 7 bin hayvanın rahat bir şekilde barınabileceğini dile getiren Balcı, vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için tüm detayları düşündüklerini ifade etti.


TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda 360 adet hayvan barınağı olduğunu ve bu barınakların 7 bin hayvanın rahat bir şekilde barınabileceğini dile getiren Balcı, “Hemşehrilerimizin ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için tüm detayları düşündük. Alanda çevre temizliği, ilaçlama ve onarım gibi temel bakımları gerçekleştirdik. Kurbanlıklar yavaş yavaş tesise gelmeye başladı. Halkımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmek için Altındağ’daki tüm kurumlar birliktelik içinde çalışıyor. Türkiye’nin en modern kurban satış ve kesim alanında tüm hazırlıklar tamamladı. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız, her tür sağlık kontrollerinin yapıldığı bu alandan gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabilirler” ifadelerini kullandı.


500 KURBAN KESİLEBİLECEK

Son teknolojik aletlerle donatılan tesisteki kesimhanenin Kurban Bayramı’nda hizmet vereceğini dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Kurbanını Karapürçek’ten alan hemşehrilerimizin kesimlerini yine burada yapabilmeleri için kesimhaneyi bu yıl faal hale getireceğiz. Ekiplerimiz uzun süredir tesiste çalışarak kesimhaneyi yeniledi. İnşallah kesimhanede bu Kurban Bayramı’nda günde 500 hayvan burada kesilebilecek. Kesimhane ekibimizi uzman ekiplerden oluşturduk. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için o gün adeta Altındağ Belediyesi olarak seferber olacağız. ” dedi.

#altındağ haberleri #altındağ beeldiyesi #kurban bayramı #Kurban Bayramı Seferberliği #altındağ kurban kesimi
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