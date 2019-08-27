Altındağlı çocukların eğitimine büyük destek…

Bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak olan 7 bin minik öğrenci, Altındağ Belediyesi’nin hediyeleriyle sevinecek. İlkokulla tanışacak olan 7 bin Altındağlı çocuk, okulların açıldığı ilk gün, sırasında Altındağ Belediyesi’nin hediyelerini bulacak. İçlerinde kırtasiye malzemesi de bulunan okul çantaları ve beslenme çantaları Altındağ’daki okullara dağıtılmaya başlandı. Çantaları Kavaklı ilkokulunda okul idaresine teslim eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Başkan Balcı, “Tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin.” dedi.

YÜZLERİ GÜLSÜN YETER…

Altındağ Belediyesi’nin kırtasiye desteği hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, bu desteğin 7 bin öğrenciyi kapsadığını söyledi. Yaz tatili boyunca Altındağ’daki okullara; boya, badana, bakım, onarım gibi tadilat desteği verdiklerini söyleyen Başkan Balcı “Yaz boyunca çalışarak Altındağ’daki okullarımızı çocuklarımıza yakışır şekilde yeniledik, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdik. O sıralarda ilk defa oturacak minik öğrencilerimize de bir sürpriz yapmak istedik. Minik öğrencilerimiz içinde kırtasiye malzemesi de olan çanta ve beslenme çantalarını okulun ilk günü sıralarında hazır bulacaklar. Hem ailelerimize ekonomik anlamda biraz destek olacak, hem de ilkokula bu yıl başlayacak olan miniklerimizin yüzünü güldüreceğiz. Okula nasıl başlarlarsa öyle gider. İnşallah yüzleri hep güler.” dedi.

DOPDOLU ÇANTA

Altındağ Belediyesi tarafından dağıtılacak olan okul çantalarının içinde, okula yeni başlayacak bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği pek çok kırtasiye malzemesi bulunuyor. Kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar bir çok ihtiyacı içinde barındıran okul çantaları, beslenme çantaları ile birlikte okul idarelerine teslim edildi.