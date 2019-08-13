Altındağlı muhtarlara bilgisayar desteği

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yerel yönetimlerin omurgasını oluşturan muhtarlara, mahallelilere daha iyi hizmet verebilmeleri için bilgisayar hediye etti.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın göreve geldiği günden itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yapıldı. 26 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Balcı, vatandaşların bildirdikleri ve muhtarların tespit ettiği sorunları dinledi, notlar aldı. Daha önceki toplantıda muhtarların eskimiş bilgisayarlarda işlem yapamadıklarını dile getirmesi üzerine Başkan Balcı, muhtarlara bilgisayar da hediye etti. Vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap vermelerini ve çalışma şartlarını kolaylaştıracak olan bilgisayarlardan duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya teşekkür etti.

MUHTARLIKLAR DA BAKIMDAN GEÇTİ

Muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerdeki sorunlara hızlı şekilde müdahale ettiklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “İletişime çok önem veriyoruz. Her ay muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin sorunlarını ve dertlerini dinliyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın taleplerini hızlı şekilde karşılıyoruz. Sorunlara anında müdahale ediyoruz. Sorunların tespiti noktasında muhtarlarımız önemli bir görev üstleniyor. Göreve gelir gelmez de muhtarlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için muhtarlık binalarını bakımdan geçirmiştik. Şimdi de muhtarlara hediye ettiğimiz bilgisayarlarla da görevlerini kolaylaştırma amacındayız. Muhtarlarımıza yeni bilgisayarları hayırlı olsun ”dedi.