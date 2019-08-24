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Altınköy'de Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde başladı.

Ankara Haberleri 24.08.2019, 09:55 Ramazan Durmuş
Altınköy'de Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni
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Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde başladı.

Köy hayatının tüm renklerini misafirlerine sunan Altınköy Açık Hava Müzesi’nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak için Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen şölen, renkli etkinliklerle başladı. Ev sahipliğini Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın yaptığı şölene; Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve çok sayıda misafir katıldı. Açılışı yapılan şölen, 1 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bugün burada Altındağ Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ve açılışını birlikte yaptığımız Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni ile kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar gün yüzüne çıktı. Altındağ Belediyesi, sanatın ve sanatçının yanında bir belediye” ifadesini kullandı.

STANTLARI TEK TEK GEZDİLER

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, kurulan 31 adet standı ATO Başkanı Gürsel Baran ile birlikte tek tek inceledi. Ustaların zanaatları hakkında bilgiler alan Başkan Balcı, geleneklerin yaşatılması adına benzer etkinliklerin Altındağ'da devam edeceğini ifade etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği renkli şölende misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUMALIYIZ"

Altındağ Belediyesi'nin her zaman sanatçıların ve zanaatkârların yanında olacağını dile getiren Başkan Asım Balcı, "Altınköy’de Geleneksel Türk El Sanatları Şölenimizin açılışını yaptık. Altınköy’de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı, Ankaralılarla 1 Eylül Pazar gününe kadar bir araya getireceğiz. Misafirlerimiz, ustalarımızın canlı performanslarını gelip burada 10 gün boyunca izleyebilecekler. Tüm Ankaralıları Altınköy’e bekliyorum” dedi.

Kaynak: Mamak Belediyesi
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