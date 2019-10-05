Altınok, "Can dostlarımız özen ve merhamet bekliyor"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Çizmeci İlkokulu’nda düzenlenen programa katılarak, “Dünya tüm canlılarla birlikte güzel, her canlıyı seviyoruz, can dostlarımız için park ve sokaklarımızda su kabını yaygınlaştıracağız” dedi.

Özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çiftlik ve yaban hayvanı maskeleri takan çocuklar renkli görüntüler oluşturdular.

“ONLARSIZ BİR DÜNYA OLMAZ”

Çizmeci İlkokulu Okul Müdürü Alparslan Demirhan, öğretmenler, veliler, hayvansevenler ve çocukların katıldığı programda Başkan Altınok, çocukların sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını artırmanın önemine de değinerek, “Rabbimin yarattığı tüm canlılar özel. Çocuklarımızı duyarlılıkları için tebrik ediyorum. Can dostlarımız için parklarımızda, sokaklarımızda su kaplarını yaygınlaştıracağız. İnsan sevgisi kadar, hayvan sevgisi de önemli, onlarsız bir dünya olmaz, herkesten merhametli ve özenli olmasını istirham ediyorum” dedi.

Çocukların pırıl pırıl bir dünyası ve Türkiye’nin geleceği olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cennet parçası bir vatanımız var. Dünya üzerindeki zenginliklerin yüzde 80’i ülkemizde var. Altın ve paranın yetmeyeceği zenginlikler var. Özgüveniniz yüksek olsun, Cumhuriyetimizin kurucusu rahmetle andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Bir Türk dünyaya bedel’, dünyaya hak ve adaleti götüren bir ecdadın evladıyız” diye konuştu.

“VETERİNERLİK HİZMETLERİNDE YİNE ÖNCÜ OLACAĞIZ”

Daha önceki dönemde veterinerlik hizmetleriyle öncü ve örnek oldukları ve çevre ilçelerden de talep gördüklerini belirten Başkan Altınok, “Şimdi yine veterinerlik hizmetlerimizi geliştirip, yaygınlaştıracağız” vurgusu yaptı.

Hayvansever Nimet Dönmez’e de teşekkür eden ve duyarlılığından ötürü çiçek veren Başkan Altınok daha sonra çocuklara kedi maması, sokak hayvanları için su ve mama kabı dağıttı. Altınok, daha sonra hayvansever Dönmez’in beraberinde getirdiği karga ve bir kediyi eline alarak bir süre sevdi.

Programda ayrıca AFAD Arama – Kurtarma köpekleri de mini bir gösteri sergilediler. Programda özel eğitimli arama kurtarma köpeklerine çocukların ilgisi de yoğun oldu. ​