​Altınok, “Çirkinlikleri güzelliğe dönüştürüyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 1400 metrekare alan üzerine yapılan ve Keçiören Belediyesi’nde İdari İşler Müdürlüğü yapan merhum Ziya Akkuzu’nun adını taşıyan parkı, vatandaşların yoğun sevgi gösterisi arasında hizmete açtı.

Merhum Ziya Akkuzu’nun eşi Hasene Akkuzu’nun da katıldığı parkın açılışında “Güzel bir hizmeti daha Keçiören’e kazandırıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Altınok, “Bu park ile mahallemiz, şehrimiz bir güzellik daha kazandı. Burada mahalle sakinlerini rahatsız eden ucube yapıyı kaldırıp sizlerin oturacağı güzel bir parka dönüştürdük. Parkımıza da belediyemizde İdari İşler Müdürlüğü yapan ve belediyeciliği seven merhum mesai arkadaşımızın adını verdik. Ruhu şad olsun, ölüm fani âlemden baki âleme göçtür, bu makamlar, mevkiler gider, eserler, hizmetler kalır” dedi.

“HİÇBİR AKRABAMI BELEDİYEDE İŞE KOYMADIM”

Altınok görev yaptığı süre boyunca hiçbir akrabasını belediyede işe almadığının altını çizerek, “Verdiğiniz beş yıllık emanete halel getirmeyeceğiz. Merak etmeyin Altınok hakkınızı, hukukunuzu kuruşuna kadar koruyor” ifadesini kullandı.

“ÇİRKİNLİKLERİ GÜZELLİĞE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Görevde olduğu süre boyunca eğitim, sağlık, engellilere yönelik çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Başkan Altınok, “Biz hep örnek alınan işler yaptık, Atatürk Botanik Bahçemiz Türkiye’nin en nezih yürüyüş yoluna sahiptir; Tüm Ankaralılar gelir. Yine muhteşem bir eser olan Cumhuriyet Kulemizi tamamlayıp Ankara’ya yepyeni bir kalıcı eser kazandıracağız. Bizim zamanımızda kayalar orman, şelale oldu, çirkinlikler güzelliğe dönüştü” dedi.

KEÇİÖREN’DEKİ HUZURUN SIRRI...

Keçiören’i güvenli ve huzurlu hale getirmek için parkları, pazarları ve sokakları adım adım gezdiğini vurgulayan Başkan Turgut Altınok, çocukları uyuşturucudan korumak için Belediye olarak üzerine düşenleri yaptıklarının da altını çizdi. Altınok, “Önceki dönemde Estergon Kalesini ziyareti sırasında Münih Emniyet Müdürü bile Keçiören’de suç oranının düşük olmasının sırrını sormuştu” ifadeleriyle bir anısını da paylaştı.

2 YENİ SU PARKI GELİYOR

Bu arada Kalaba Mahallesine 2 yeni su parkının yapılacağı müjdesini de veren Altınok şunları söyledi:

“Belediyemizin önüne ses, ışık ve müzik gösterisinin olduğu güzel bir su parkı yapacağız, Belediyemizin arka kısmındaki araziye de altı kapalı otopark, üstü su parkı ve yeşil olan yeni bir güzellik planlıyoruz. Keçiören bizim için çok değerli, çünkü Keçiören Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği yer, Cumhuriyet’in kurulduğu yer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara’ya ilk geldiğinde Keçiören’e geliyor, inşallah Atatürk’ün Keçiören’e gelişinin 100. yılını da hep birlikte kutlayacağız.”

Vatandaşın yoğun sevgi gösterisi arasında parkı gezen Başkan Altınok, “Parkın sahibi, çocuklardır, halktır, parkınıza, şehre sahip çıkın” ifadesini kullandı.

MAHALLELİ MUTLU

Mahalle sakinleri parkın yapımından duydukları memnuniyeti, “Efsane Başkan Sayın Turgut Altınok teşekkürler” yazan bir pankartla ifade ettiler. Keçiören’e yakışır parkların sayısını artırma sözü veren Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla Keçiören Büyük Şelalesi üzerindeki kayalık bölgede 1400 metrekare alan üzerine yapılan parka ilk etapta top mazı, gül, ıhlamur, akçaağaç, mavi servi, leylandi gibi birçok türde 439 adet bitki dikildi ve çocuk oyun alanı yerleştirildi.