Altınok "Eğitim hepimizin birinci önceliği"

Keçiören Mevlana İlkokulunda 2019 -2020 Eğitim- Öğretim Dönemi İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlenirken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Eğitim hepimizin birinci önceliğidir” mesajı verdi.

Folklor gösterileri ile başlayan kutlama programına katılan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, ilköğretim haftasının hayırlı – uğurlu olmasını dileyerek, “Türkiye’nin en büyük ikinci ilçesi olan Keçiören’de eğitimin nicelik ve niteliğini yükseltme hedefindeyiz. 2017 -2020 yılları arasında en fazla okul yatırımı yapılan ilçe Keçiören oldu, 76 yeni okulu çocuklarımıza yeni eğitim yuvaları olarak kazandırdık, fiziki imkânların daha iyi olması için gayret sarf ediyoruz” dedi.

TURGUT ALTINOK’A TEŞEKKÜR

Veliler ve eğitimcilerden çocuklardan ilgisini eksik etmemesi temennisinde bulunan Bulut, Bize bugüne kadar çok güçlü destekleri olan ve yaz döneminde okullarımızın tadilatında çok yardımları olan Keçiören Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

EVRENSEL VE AHLAKİ DEĞERLERE VURGU

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da konuşmasında şunları söyledi:



“Bilgiyi işleme yeteneği genç beyinleri yetiştirmekle olur. Çocuklarımızın ilgi, donanım, bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra evrensel ve ahlaki değerleri de öğreterek geleceğe hazırlamalıyız. Onları topluma, ailesine, devletine ve milletine faydalı gençler olarak yetiştirmeliyiz, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ile birlikte el ele vererek sizleri geleceğe en güzel şekilde hazırlama gayretindeyiz.”

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’ sözünü hatırlatan Okul Müdürü Cevdet Kıvılcım, “Bilgi yuvası olan okul aynı zamanda sevgi yuvasıdır” ifadesini kullandı.

Türkiye gösterisi ile biten programda protokol üyeleri, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dilekleriyle öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.​