Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin karşısına bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız
Merakla Beklenen DGS 2019 Sonuçları Açıklandı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Faizi 4.25 Puan İndirdi
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi Vefat Etti
Somali’de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
İçişleri Bakanlığı, ''1’i Gri Kategoride Yer Alan Toplam 5 Terörist Teslim Oldu"
TSK'dan Suriye Sınırına Komando Sevkiyatı
Devlet Bahçeliden İç ve Dış Odaklara Lozan Mesajı
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Türkiye’de
Turuncu Listede Aranan Terörist Murat Gündüz Etkisiz Hale Getirildi

Altınok, Engelli Çocukların Sevincine Ortak Oldu

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi tarafından Kartaltepe Kent Ormanı’nda düzenlenen ‘Engelsiz Oyunlar ve Piknik’ organizasyonuna katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli çocukların sevincine ortak olurken, “Bu çocuklarımızın hepsi birer çiçek ve melek, onlar aileleri için bir imtihandır, onlara sahip olmanın da Allah katında mükâfatı büyüktür” dedi.

Ankara Haberleri 27.07.2019, 10:40 27.07.2019, 11:28 Tuğçe Hanım

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Engelli Danışma Merkezi’nden hizmet alan çocukların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte her bir çocukla ayrı ayrı ilgilenen Başkan Turgut Altınok, onların coşkularına ortak olarak danslarına da katıldı.

“MELEKLER ORDUSU İLE YÜRÜYORUZ”

Başkan Altınok, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla birlikte Kartaltepe Kent Ormanı’nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirerek, “Melekler ordusu ile yürüyoruz” ifadesini kullandı. Serbest stil, kurbağalama ve sırtüstü yüzmede Türkiye şampiyonu olan down sendromlu Furkan Recep Aygar (22) ile kısa süreli sohbet eden Altınok, “Spora ara verme ve bizleri başarılarında gururlandırmaya devam et” dedi.

“BAŞKANIMIZDANALLAH RAZI OLSUN”

Etkinlikten önce Çanakkale Anıtı’nı da gezen çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik liderleri ve gönüllüleri ile birlikte açık hava oyunları oynayarak gönüllerince eğlendiler. Yüz boyama etkinliğine katılan, çeşitli parkur oyunları ile becerilerini konuşturan çocuklar, açık havada müzik eşliğinde bol bol dans ettiler.

Bu etkinliklerin çocukları için bir terapi görevi gördüğünü belirten aileleri de, “Başkanımız Turgut Altınok’tan Allah razı olsun, her zaman arkasındayız. Çocuklarımız burada yaşıtlarıyla sosyalleşip dört duvar arasında kalmaktan kurtuluyorlar, enerjilerini atıp, dostluklar ediniyorlar. Bizler de kader birliği yaptığımız diğer ailelerle bir araya geliyoruz” sözleriyle ortak duygularını ifade ettiler.

#ankara haberleri #Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi #keçiören belediyesi #keçiören ankara #Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok #engelli çocukların sevinci
Yorumlar (0)
25°
açık
Namaz Vakti 27 Temmuz 2019
İmsak 03:51
Güneş 05:35
Öğle 13:00
İkindi 16:54
Akşam 20:15
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@