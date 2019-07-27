Altınok, Engelli Çocukların Sevincine Ortak Oldu

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Engelli Danışma Merkezi’nden hizmet alan çocukların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte her bir çocukla ayrı ayrı ilgilenen Başkan Turgut Altınok, onların coşkularına ortak olarak danslarına da katıldı.

“MELEKLER ORDUSU İLE YÜRÜYORUZ”

Başkan Altınok, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla birlikte Kartaltepe Kent Ormanı’nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirerek, “Melekler ordusu ile yürüyoruz” ifadesini kullandı. Serbest stil, kurbağalama ve sırtüstü yüzmede Türkiye şampiyonu olan down sendromlu Furkan Recep Aygar (22) ile kısa süreli sohbet eden Altınok, “Spora ara verme ve bizleri başarılarında gururlandırmaya devam et” dedi.

“BAŞKANIMIZDANALLAH RAZI OLSUN”

Etkinlikten önce Çanakkale Anıtı’nı da gezen çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik liderleri ve gönüllüleri ile birlikte açık hava oyunları oynayarak gönüllerince eğlendiler. Yüz boyama etkinliğine katılan, çeşitli parkur oyunları ile becerilerini konuşturan çocuklar, açık havada müzik eşliğinde bol bol dans ettiler.

Bu etkinliklerin çocukları için bir terapi görevi gördüğünü belirten aileleri de, “Başkanımız Turgut Altınok’tan Allah razı olsun, her zaman arkasındayız. Çocuklarımız burada yaşıtlarıyla sosyalleşip dört duvar arasında kalmaktan kurtuluyorlar, enerjilerini atıp, dostluklar ediniyorlar. Bizler de kader birliği yaptığımız diğer ailelerle bir araya geliyoruz” sözleriyle ortak duygularını ifade ettiler.