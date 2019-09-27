Altınok: Engelsiz Keçiören için çalışıyoruz

Sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı kesimlere yönelik örnek çalışmalar yürüten Keçiören Belediyesi, engellilere özel Ankara Kalesi gezisi düzenledi. Engellilere yönelik çalışmalarıyla örnek olduklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Keçiören’i engelsiz yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” mesajı verdi.

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Engelli Danışma Merkezi tarafından organize edilen gezi ile engelliler ve aileleri tarihi mekanlar, camiler, hanlar ve müzeler ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektiler.

“BİZLERİ DÖRT DUVAR ARASINDAN ÇIKARAN EFSANE BAŞKANI SEVİYORUZ”

Ankara Kalesini gezerken Ankara tarihi hakkında da bilgi sahibi olan engelliler, hayata katılmalarına ve birlikte vakit geçirerek sosyalleşmelerine destek olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ederken, “Bizleri dört duvar arasından çıkaran efsane Başkanı çok seviyoruz” ifadesini kullandılar.

“ONLARIN GÖNÜLLERİ MİLYONLARCA GÖNÜLDÜR”

Her yıl belirli periyotlarda düzenlenen bu gezilerin Keçiören’den çıkamayan engelli çocuklar için önemli olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

“Engellilerin yüzlerinin ve gözlerinin içinin güldüğüne şahit olmak bizim için de büyük bir mutluluk. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Engelsiz kentler ve engelsiz yaşam için 1994 yılından beri başladığımız hizmetleri devam ettiriyoruz. O dönemde Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) ile iş birliği yaparak engelliler için atölyeler, kurslar ve üretim merkezleri açmıştık, onlara özel eğitim ve paneller düzenlemiştik. Apartmanlara asansör zorunluluğu getirdik. Bu dönemde de onlar için önemli çalışmaları hayata geçireceğiz. Engellilerin, çocukların, yaşlıların gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettiği hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize.”