Altınok "Gecemiz, gündüzümüz ve sevdamız Keçiören"

“Sanat ve kültürleri milletlerin kimlikleridir” ifadesiyle sanat ve kültürel etkinliklerin devam edeceği müjdesini veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sonbahar Akşamları Konserinin ikincisinde de vatandaşın yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Aktepe Pazaryerinde Aktepe, Adnan Menderes ve Köşk Mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen Sonbahar Akşamları Konserine AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte katıldı. Başkan Altınok, burada yaptığı konuşmada mahallelerin şenlendiğine dikkat çekerek, “Sanatları ve kültürleri milletlerin kimlikleridir, sanatlarını ve kültürlerini unutan toplumlar kimlik ve kişiliklerini de kaybederler. Sanat, yaşanmışlıkları, ortak acıları, sevinçleri anlatır” dedikten sonra konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler Keçiören’i daha iyi, daha huzurlu ve daha güvenli hale getirmek için bayram, tatil demeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bizim için hizmette sınır yok. Sabah 04.00 -05.00’lere kadar geziyoruz, vatandaşımızı üzen, sıkıntı veren, zalimlik yapan var mı diye vatandaşımızın arasındayım. Yaşam tercihlerinde Keçiören’i yine bir numara yapacağız. Eskiden Keçiören’de yaşamak herkesin hayaliydi, yine öyle olacak. Kentsel yenileme çalışmalarımıza başlayacağız, kütüphane ve kreşlerimizin sayısını artıracağız. Prestiji ve görkemi ile Ankara’nın ilgi odağı olacak Cumhuriyet Kulemizi 1,5 yıl içinde tamamlayacağız. İnşallah yakında sokakları gül suyu ile yıkayacağız, Keçiören gül kokacak. 92 yeni araç aldık, artık çöp toplama işini belediye olarak biz yapacağız. Eskiden 6 milyon para ödediğimiz bu hizmetten 3 milyon tasarruf sağlayacak, böylece yeni hizmet ve yatırımlara da bütçe ayırmış olacağız.”

İŞ ARAYANLARA ÖZEL ÇALIŞMA

Vatandaşın iş taleplerine yönelik bir site kurma hazırlığında oldukları müjdesini de veren Altınok, “Personel arayan kurumlarla vatandaşımızı buluşturacağız, aracı olacağız” dedi.

Mahalle konakları, nikah salonları, fotoğraf ve video çekimlerinin ücretsiz olduğunu hatırlatan Başkan Altınok, bir yıl sonra hizmeti genişleteceklerini sanatçı ve ikramları da karşılayacaklarını söyledi.

Altınok sözlerini “Belediye ehil ve emin ellerde, merak etmeyin kaynaklar son kuruşuna kadar hizmet için kullanılıyor, gecemiz, gündüzümüz, sevdamız Keçiören” diyerek tamamladı.

Sevgi gösterileri arasında alandan güçlükle ayrılan Altınok, vatandaşın fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

VELİ ERDEM KARAKÜLAH İLE EĞLENCE DORUĞA ÇIKTI

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, eğlenceli yarışmalarla ve maskotların gösterileriyle hareketlenen gecede sahne alan Ankaralı yerel sanatçı Veli Erdem Karakülah’ın seslendirdiği popüler şarkılara izleyenler de zaman zaman telefonlarının ışıklarını açarak zaman zaman da misket oynayarak eşlik ettiler.

Yapılan çekilişle konseri izleyen ve sosyal medya hesabından Başkan Altınok’un takipçilerinden iki kişi de bisiklet kazandı.​