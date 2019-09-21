Altınok "Her gün spor yapanın hastaneyle işi olmaz!"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında düzenlenen renkli etkinliklere katılarak, “Her gün bir saatimizi spora ayıralım, sağlığımıza ayıralım, her gün spor yapanın hastaneyle işi olmaz, spor yapan hastaneye gitmez, spor yapan tembel olmaz” dedi. Cumhuriyet Caddesinin trafiğe kapatıldığı etkinlik boyunca Başkan Altınok, bisiklet sürüp yürüyüş yaparken farklı sportif gösterileri de denedi.

Avrupa Birliği`nin (AB) sürdürülebilir ulaşım politikası alanındaki hedeflerine dikkat çekmek amacıyla 16 - 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Meclis Üyeleri, muhtarlar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

“KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMAK İÇİN SPOR ÖNEMLİ”

“Hareket olan yerde bereket olur, oturmayın, yürüyüş ve spor yapın” mesajı veren Başkan Altınok, hastaneye gidenlerin sayısının 7 yılda 5 misli arttığına dikkat çekerek, “Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için spor önemli, kötü alışkanlıklardan korunmak için spor önemli, bunu bir başlangıç kabul edelim ve her gün bir saatimizi spora ayıralım, sağlığımıza ayıralım, her gün spor yapanın hastaneyle işi olmaz, spor yapan hastaneye gitmez, spor yapan tembel olmaz” dedi.

Herkesten spor yapma sözü alan Altınok, Türkiye, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkması için sportmen bir millet olmanın da önemine değindi.

PEDAL ÇEVİRDİLER, MİSKET OYNADILAR

Ankara Balkan Bandosunun gösterileri eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca Başkan Altınok ve protokol üyeleri pedal çevirdiler. Bisiklet yollarının sayısının artırılacağını sözünü veren Altınok, daha sonra Ankara Kulübü Seymen Ekibinin gösterisini izleyerek tüm protokol ile birlikte misket oynadı.

BAŞKAN ALTINOK SEKSEK OYNADI

Sosyal medya üzerinden #hareketlilikhaftası #birlikteyürüyelim hastangleri ile desteklenen ve herkesin spor kıyafetlerle katıldığı programda badmington, seksek, dart, folklor oynayan Altınok, laser-run oyununda da atış denemeleri yaptı.

Taolu, taiçi, sanda, çuval yarışı, step, zumba, plates gösterilerini vatandaşlarla birlikte keyifle izleyen ve sporcuları da tek tek tebrik eden Başkan Altınok, bando ekibi ve Seğmenlerle birlikte Botanik Park’ta yürüyüş yaparak Keçiören’in spora teşvik eden bir belediye olduğunun da altını çizdi.