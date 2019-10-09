Altınok, "Kapımız da gönlümüz de herkese açık"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gelenekselleşen Halk Gününde vatandaşın taleplerine dinlerken bir hayvanseverin sorusu üzerine sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalara dair ayrı bir parantez açarak, “Tüm canlıların yaşam hakkının korunması konusunda son derece duyarlı olan Belediyemiz, sokak hayvanlarına yönelik yaptığı örnek çalışmalarla, Türkiye’de ilk defa verdiği veterinerlik hizmetleriyle beğeni kazanmış ve örnek olmuştur” dedi.

Başkan Altınok, her Salı günü 11.00 -16.00 saatleri arasında Keçiören Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ve Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu Halk Gününde yine vatandaşın taleplerini dinledi.

“VETERİNERLİK HİZMETLERİYLE TÜRKİYE’DE İLK OLDUK”

Katılımcı bir anlayışla her proje, fikir ve öneriye açık olduklarını ifade eden Altınok, Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Kurucu Başkanı Mehtap Özer’in sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmaları sorması üzerine, “Tüm canlıların yaşam hakkının korunması konusunda son derece duyarlı olan Belediyemiz, sokak hayvanlarına yönelik yaptığı örnek çalışmalarla, Türkiye’de ilk defa verdiği veterinerlik hizmetleriyle beğeni kazanmış ve örnek olmuştur. Çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak için mama ve mama kabı dağıtımları, mini hayvanat bahçesi, ilçemizin belirli noktalarında oluşturduğumuz beslenme odakları, ücretsiz tedavi ve klinik hizmetleri ile yine örnek olmaya devam edecektir” cevabını verdi. Altınok ayrıca Özer’in sokak hayvanlarına yönelik ortak çalıştay teklifini ise olumlu karşıladı.

Vatandaşlara kolonya, çikolata ikram edildiği ve talebini dile getiren vatandaşların evlerine kadar servisle bırakıldığı Halk Günü yine yoğun bir katılımla gerçekleşti.

“KEÇİÖREN’İ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”

“Halkımızla beraber olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin ve Keçiören’i birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadesini kullanan Altınok, “Elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı oluyoruz. Keçiörenli’lerden gelen taleplere göre bir yandan sorunlara çözüm üretirken, diğer taraftan vatandaşlarımızın bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkânı buluyoruz, iletişimde tüm sınırları kaldırdık, kapımız da gönlümüz de herkese açık” diye konuştu.