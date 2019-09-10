Altınok "Keçiören ehil ve emin ellerde"

Göreve geldiği ilk andan itibaren farkını ortaya koyarak “Keçiören şenleniyor” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sonbahar Akşamları Konserinin ilkine katılarak, “Akşamları şenlendiriyoruz, Ankara’nın yaşam tercihinde bir numara olacak marka bir şehir için çalışıyoruz. Keçiören artık daha temiz, daha güvenli ve daha huzurlu. Belediye ehil ve emin ellerde, merak etmeyin kaynaklar son kuruşuna kadar hizmet için kullanılıyor” dedi.

Ufuktepe Mahallesinde düzenlenen Sonbahar Akşamları Konserlerinin ilki büyük coşku ve katılımla başlarken, alanı dolduran binlerin alkışları ve yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Osmangazi, Bademlik, Kanuni, Atapark, Pınarbaşı ve Ufuktepe Mahalle sakinlerinin katıldığı konserde şunları söyledi:

“Akşamları mahallelerinizi şenlendiriyor, Keçiören’i yaşayan bir şehre dönüştürüyoruz. Bu etkinliklerimizi zenginleştirerek devam ettireceğiz, sanat, kültür ve müzikle dolu güzel etkinliklerde bir araya geleceğiz. Sizler için her gece saat 04.00 – 05.00’lere kadar sokaklarda, caddelerde, parklarda denetimlere devam ediyorum. Parklar güvenli, pazarlar huzurlu, sokaklar temiz. 92 yeni hizmet aracı aldık, inşallah sokaklarımızı gül suyuyla yıkayacağız. Şimdi bu konserlerimizle akşamları da şenlendiriyoruz. Ankara’nın yaşam tercihinde bir numara olacak marka bir şehir için çalışıyoruz. Keçiören artık daha temiz, daha güvenli ve daha huzurlu. Belediye ehil ve emin ellerde, merak etmeyin kaynaklar son kuruşuna kadar hizmet için kullanılıyor.”

“MAHALLE KONAKLARI, NİKAH SALONLARI, FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİ ÜCRETSİZ”

Mahalle konaklarını ücretsiz yaptıklarını vurgulayan Başkan Altınok, “Sadece mahalle konaklarımızı ücretsiz yapmadık, Belediyemizin nikah salonlarında evlenen çiftlerimizin fotoğraf ve kamera çekimlerini de ücretsiz yapıyor ve kendilerine teslim ediyoruz. Belediyemize bağlı düğün salonlarımız da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor, inşallah hizmeti genişletecek sanatçı ve ikramları da karşılayacağız” dedi.

“YENİ EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN”

Yeni projelerin, spor tesislerinin müjdesini veren Başkan Altınok, 2019 -2020 Eğitim – Öğretim Yılının da hayırlı olmasını temenni ederek, “Çocuklarımıza aqua park hediye ediyor, teleferik ve Estergon Türk Kültür Merkezimizi gezdiriyoruz, onlar bizim gözbebeğimiz çünkü milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençlerdir. Okullarımızın fiziki şartlarını iyileştiriyor, eksikleri tespit edip, her türlü desteği veriyoruz. Okullarımızı eğitim – öğretim yılı boyunca da gezmeye devam edeceğim” diye konuştu.

“UYUŞTURUCU İLLETİYLE MÜCADELEYE DEVAM”

Çocukları ve aileleri uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili uyaran Başkan Altınok, “Kendinizin, ailenizin, ülkemizin, devletimizin geleceğini karartmayın, Emniyetimizle iş birliği içinde olarak bu illetten çocuklarımızı koruyacağız, okullarımızda bilinçlendirme çalışmaları yapacağız” dedi.

MUSTAFA TAŞ İLE EĞLENCE DORUĞA ÇIKTI

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, eğlenceli yarışmalarla ve maskotların gösterileriyle hareketlenen gecede sahne alan Ankaralı yerel sanatçı Mustafa Taş’ın seslendirdiği Ankara ezgilerine izleyenler de zaman zaman telefonlarının ışıklarını açarak zaman zaman da misket oynayarak eşlik ettiler.

Yapılan çekilişle konseri izleyen ve sosyal medya hesabından Başkan Altınok’un takipçilerinden iki kişi de bisiklet kazandı.