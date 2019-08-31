Altınok "Keçiören'in şehir kimliği değişiyor"

​KEÇİÖREN'İN ŞEHİR KİMLİĞİ DEĞİŞİYOR

Keçiören Belediyesi ilçe sınırları içerisinde kalan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların ve gecekonduların yıkımına devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mahallelerimizde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaların incelemelerimiz ve gerekli izinlerin alınmasından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.

403 GECEKONDU YIKILDI

Keçiören Belediyesi, çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve Keçiören'i riskli yapılardan arındırmak için Nisan ayından bu yana 403 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

Gecekondu yıkımları ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi:

"Bu yapılarda vatandaşlarımıza zarar verebilecek kişiler de barınıyor, mal sahibinden izinsiz olarak oturanlar da bulunuyor. Metruk binaları biz de tespit ediyoruz, vatandaşlarımız da bize ihbar ediyor. Mal sahiplerinin de iznini alarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bu metruk yapılardan Keçiören’i kurtarıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir” dedi.

Başkan Altınok, kamu güveni ve düzenini, halkın huzur ve esenliğini bozan, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kent estetiğine uygun olmayan ve çevre kirliliğine yol açan gecekonduların zaman zaman da başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığına da dikkat çekti.

AMAÇ, KEÇİÖREN’İN ESENLİĞİ

Başkan Altınok, “Belediyemize ve Kaymakamlığımıza çok sayıda bu metruk yapılarla ilgili gelen şikayetleri anında değerlendiriyor, başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzenini ve esenliğini korumak, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla anında harekete geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF MODERN KEÇİÖREN

Sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlama hedefiyle Keçiören'de görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan ve insanların yaşam kalitesini tehdit eden gecekondu yıkımlarını gerçekleştiren Belediye ekipleri, Keçiören’de hiçbir gecekondu bırakmama hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.