Altınok, Keçiörenlilerin sorunlarını dinledi

“Bu makamlar halkın makamıdır” diyerek göreve geldiği ilk andan itibaren vatandaşla iç içe olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her Salı günü makamda gerçekleşen Halk Gününde Keçiörenli’lerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Engelli, yaşlı ve çocuklu kadınlara öncelik tanınan ve talebini dile getiren vatandaşların evlerine kadar servisle bırakıldığı halk gününde Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

Makamında Keçiörenli vatandaşları kabul ederek talep ve sorunlarını tek tek dinleyerek not aldıran Altınok, katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyecilik anlayışını ilke edindiklerinin altını çizdi.

Sadece halk gününde değil pazaryeri, park ve esnaf ziyaretleri ile her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Altınok, Keçiörenli’lerin mutluluğu için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımız, kendi seçtikleri Belediye Başkanına bir adım kadar yakın olabilmeli. Bizim vatandaşımızla aramızda mesafe, engel yok. Bu makamlar vatandaşa hizmet makamı. Gelmek isteyen görüşmek isteyen herkesin rahatlıkla erişmesi gereken yerler. Vatandaşımızla iç içe olarak karar mekanizmasına onları da dahil ediyor, onlar için hizmet üretiyoruz. Halkımızla beraber olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin ve Keçiören’i birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Altınok, Keçiören Belediyesi’nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Günü Toplantıları’ndan vatandaşın da memnun ayrıldığını ve teşekkür etmek için gelen vatandaşların sayısının kendilerini mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.