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Altınok, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Omuraliyev ağırladı

Türk dünyası ile güçlü ilişkiler kuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a nezaket ziyaretinde bulunan Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, iki ülke dostluğuna ilişkin sıcak mesajlar verirken, Dünyaca ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’u anlatan bir de kitap hediye etti.

Ankara Haberleri 11.10.2019, 10:00 11.10.2019, 10:44 Tuğçe Hanım
Altınok, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Omuraliyev ağırladı

Türk dünyası ile güçlü ilişkiler kuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a nezaket ziyaretinde bulunan Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, iki ülke dostluğuna ilişkin sıcak mesajlar verirken, Dünyaca ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’u anlatan bir de kitap hediye etti.

Başkan Altınok’un makamında sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ikili görüşmede Büyükelçi Kubanyehbek Omuraliyev, iki ülke dostluğunun ebediyete kadar devam edeceğini ifade ederken, Başkan Altınok da, “Kardeş Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke biziz. Binlerce yıldan beri aynı kültür coğrafyasındaki iki ülke arasında kültürel bağları güçlendirme adına güzel çalışmalar yapacağız. Türk dünyasının yaşayan efsanelerinden, ölümsüz eserler bırakan ünlü yazarımız Cengiz Aytmatov’un ülkesi Kırgızistan’la kardeşlik hukukumuz ilelebet devam edecek” ifadelerini kullandı.

“ATA YURDUMUZDAN DÜNYAYA YAYILAN BİR DEĞERDİR AYTMATOV”

Omuraliyev’un, Cengiz Aytmatov’u anlatan bir kitap hediye etmesinden duyduğu memnuniyeti Altınok şu sözlerle ifade etti:

“Ata yurdumuzdan dünyaya yayılan bir değerdir Aytmatov, sadece Kırgız kültürünü değil Türk kültürünü eserlerine nakşederken aslında gelecek kuşaklara da önemli bir kültür mirası bıraktı. Eserlerini okumak, anlamak ve bu kültür mirasını gelecek kuşaklara da aktarmakla mükellefiz.”

İŞ BİRLİĞİNE DEVAM MESAJI

Büyükelçi Kubanyehbek Omuraliyev, Altınok’un vizyoner Belediye Başkanı kimliğiyle başarılarıyla adından söz ettireceğine ve iki ülke dostluğuna önemli katkılar sunacağına inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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