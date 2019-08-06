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Altınok "Pazarlara huzur geldi"

Mesaisinin büyük bölümünü halkın arasında geçiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pazarlarda pahalı ve çürük mal satışının yapılmaması ve vatandaşa kaba davranılmaması için pazar denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ankara Haberleri 06.08.2019, 10:52 Ramazan Durmuş
Altınok "Pazarlara huzur geldi"

“Caddelere, pazarlara, parklara, sokaklara huzur gelecek” diyerek göreve başlayan ve mesaisinin büyük bölümünü halkın arasında geçiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pazarlarda pahalı ve çürük mal satışının yapılmaması ve vatandaşa kaba davranılmaması için pazar denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde başladığı mesaisini gecenin geç saatlerine kadar mahalle ve sokaklarda vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmekle geçiren Altınok, Keçiören’in yeniden cazibe merkezi olacağının altını da özenle çiziyor.

 “NE SÖZ VERDİYSEK HEPSİ YERİNE GELECEK”

Kibir kuleleri yerine gönül kuleleri inşa etmenin önemli olduğu her fırsatta dile getiren Başkan Altınok, “Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yaptığımız ilk iş de pazarları ziyaret etmek oldu. Keçiören’de; caddelere, pazarlara, parklara ve sokaklara huzur getireceğimizi, Keçiörenlilere bu hususta müsterih olmaları gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü oturmuş sisteme ve üst düzey standarda sahip olan Keçiörenliler bu standartlarını kaybettiklerini görünce, huzuru tekrar aramak durumunda kaldı. Keçiörenli hemşehrilerimize neyi söz verdiysek hepsi yerine gelecek” dedi.

“VATANDAŞ BENİ PAZARDA GÖRÜNCE MUTLU OLUYOR”

Pazarlarda ve sokaklarda Keçiörenlilerle samimi bir gönül bağı kurduğunu da belirten Altınok şunları söyledi:

“Pazarlarımızı zabıtalarımız denetliyor ama vatandaşlarımız beni pazarda görünce daha da mutlu oluyor. Vatandaşlarımızın üzülmesine asla tahammülüm yok. Pazarcılarımız da ekmek parası için çalışıyorlar. Onları da çürük ürün satmamaları ve vatandaşlara kaba davranmamaları konusunda zaman zaman uyarıyoruz. Çürük mal satmak günahtır, vebaldir ve haramdır. Diğer türlü de berekettir, duadır. Berekete inanmazsak işimiz rast gitmez. Gönül mutmain olduğu zaman Allah bereketlendirir, şenlendirir. Gönül mutmain olmazsa bu haramdır.”

Kaynak: Keçiören Belediyesi
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