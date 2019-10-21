Altınok: Suriyeli'lerin ülkerinden güvenle yaşamalarını arzuluyoruz

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Uluslararası Sınır Yönetimi Program Müdürü Darijus Pamparas, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Ankara Saha Müdürü Akif Atlı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette Başkan Altınok, mülteciler konusuna özellikle değinerek, “Bir insanın kurtuluşu tüm insanlığın kurtuluşudur. İnsan hakkı ve yaşam hakkı çok kutsaldır. Suriyeli kardeşlerimize kapılarımızı açtık ama lakin bir laf vardır, ‘Bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş.’ O nedenle ne yaparsak yapalım vatan özlemi başka, onlar da kendi ülkelerinde güvenli, özgürce ve insani şartlarda yaşamayı ister. Türkiye Suriyeli’lerin ülkelerinde güvenle yaşamaları için ve güvenli bölge için mücadele veriyor. Türkiye nihai çözüm için çalışıyor. Suriye meselesi çözülürse dünyadaki göç meselesinin de yüzde 80’i çözülmüş olur” dedi.

“EL ELE VERİP SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Altınok, Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözleriyle Birleşmiş Milletlerin misyonunu bir anlamda tarif ettiğini vurgulayarak, “Göçmen hizmetleri merkezimiz faydalı çalışmalara imza atıyor, el ele verip dünyadaki sorunları azaltacağız. Yerel yönetimler vatandaşa dokunma, hızlı çözüm ve kolay ulaşma noktasında önemli bir görevi ifa ediyor” ifadelerini kullandı.

3 YILDA 14 BİN GÖÇMENE HİZMET

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Uluslararası Sınır Yönetimi Program Müdürü Darijus Pamparas da 60 milyon dolar bütçe ile 60 proje yürüttükleri bilgisini verdiği konuşmasında Suriye sınır bölgesine özel çalışmalar, göç yönetimi ve yeniden yerleştirmenin bu projelerin ana başlıkları olduğunu söyledi. Pamparas ayrıca Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi’nin örnek teşkil ettiğini ve farklı illerde de bu yapılanmaya gidilerek son 3 yılda 14 bin göçmene hizmet verildiğini dile getirdi.

KEÇİÖREN’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Ankara Saha Müdürü Akif Atlı Keçiören’in mültecilere yönelik desteğinden ötürü teşekkür ederek, güvenli ve yaşanabilir şartlar oluştuğunda tüm mültecilerin ülkelerine dönmelerini temenni ettiklerini dile getirdi.​