Altınok'tan Keçiörenlilere eşit ve adil hizmet mesajı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiörenli’lerin sorunlarını, taleplerini dinlemek için başlattığı 'Halk Günü'nde’, “Her vatandaşa eşit, adil olacağız. Etkin, verimli ve süratli kamu hizmetini vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.

Başkan Altınok ve beraberindeki Başkan Yardımcıları Başkanlık Makamında her Salı günü 11.00 -16.00 saatleri arasında gerçekleşen Halk Gününde talepleri dinleyerek çözüm üretiyor.

“HERKESİN GÖNLÜ RAHAT OLSUN”

Vatandaşlara Keçiörenli’lerin hizmetinde olmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyleyen Altınok, “Açık, katılımcı, şeffaf olacağız. Emirlerinde ve hizmetlerinde olmaktan bahtiyarlık duyduğumuz vatandaşlarımızla diyaloglarımızda hesap verebilir olacağız. Vatandaşımızla her buluşmada, arkadaşlarımız, her konuda cevap verebilir olacak. Halkımızla olan buluşmalarda insan haklarına mutlaka riayet edeceğiz. Her vatandaşa eşit, adil olacağız. Bu anlayışla bu görevlere talip olduk, vatandaşımız bilecek ki Keçiören emin ve ehil ellerde, herkesin gönlü rahat olsun” dedi.

Başkan Altınok ile görüşen vatandaşlar sorunlarını dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ederken, servis hizmeti ile de evlerine kadar bırakıldılar.