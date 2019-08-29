ANKAmall, 20. yılını büyük bir coşkuyla kutladı

Kapılarını açtığı günden bu yana sadece Başkentin değil, Anadolu’nun da gözde alışveriş merkezi olan ANKAmall, 20. Yaşını ziyaretçileriyle birlikte kutlayarak, çalışanlarına, kiracılarına ve ziyaretçilerine teşekkür etti.

Sürekli kendini yenileyen, çağın gereklerine ayak uyduran yapısıyla sadece alışverişin değil sosyal hayatın da merkezi olan AVM, gördüğü ilgiyi 20’nci yıl kutlaması ile taçlandırarak yüzlerce hediyenin dağıtıldığı yarışmalar, konserler, eğlenceli etkinliklerle süslenen unutulmaz bir gün yaşattı.

HEDİYE YAĞMURU

ANKAmall Yönetim Kurulu, ECE Türkiye yönetim ekibi, mağaza sahipleri ve çalışanları ile AVM personelinin yanı sıra yüzlerce ziyaretçinin katıldığı kutlamada misafirler, 20. Yıl pastasını birlikte kesti, gerçekleşen konserlerle keyifli anlar yaşadı. Tüm gün devam eden eğlenceli yarışmalarda 7’den 70’e büyük katılım sağlanırken katılımcılar yüzlerce hediyenin de sahibi oldu.

400 MİLYON ZİYARETÇİ...

Günün başlangıcında konuşan ANKAmall Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Okyay Kepenek, ‘’Her şey bundan 20 yıl önce bir hayalle başladı, şirketimizin kurucu liderleri küçük birikimleri olan 1500 kişiyi bir araya getirdi. Bu birikimlerle bu güzel tesis kuruldu. 350 mağazamız, yani iş ortaklarımız bu projeye inandı. Şimdi de 20. Yılımızı kutluyoruz, çok gururluyuz’’ diye konuştu. 20 yılda yaklaşık 400 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade eden Kepenek ‘’ Ankaralılar burayı buluşma noktası haline getirdiler; alışveriş merkezimiz, Ankara’nın sembollerinden biri oldu. Bu sebeple kurucularımıza, ortaklarımıza, ECE Türkiye yönetim ekibimize, AVM çalışanlarımıza ve siz değerli ziyaretçilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah hep birlikte daha nice yıllara ulaşırız. İyi ki varsınız, iyi ki varız’’ dedi.

ÖZEL ANLARA EV SAHİPLİĞİ

Kepenek’in ardından konuşmasını gerçekleştiren AVM Müdürü Evren Kırcalı ise 20 yıldır ziyaretçilerinin en özel anlarına ev sahipliği yaparak hayatlarında önemli yer tutan ANKAmall’da birbirinden güzel anıların biriktiğini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kırcalı ‘’Ankara’nın en büyük alışveriş merkezi olarak 20 yıldır ziyaretçilerimizin gösterdiği büyük ilgiye çok teşekkür etmek istiyoruz. Bugüne kadar sadece Ankara’dan değil, Ankara dışından da milyonlarca ziyaretçiyi ağırladık. İnsanlar 20 yıl boyunca burada birçok anı biriktirdi. Belki evlilik teklifleri gerçekleşti, ilk kutlamalarını burada yaptılar, belki şu an kocaman çocukları var… Pek çok yeni markayla burada tanıştılar; sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerle burada buluştular. Belki en özel anlarını, en özel günlerini burada yaşadılar. Yıllarca burada farklı filmlerin seyircisi oldular. Bunlar da bizim başarımızda çok büyük bir etken’’ diye konuştu.

MÜZİK VE EĞLENCE...

Yarışmaların sonrasında sahneye çıkan Retrobüs müzik grubu, dinleyenleri eski zamanlara götürdü. Nostaljik şarkıların hep bir ağızdan söylendiği konserin ardından sahneye çıkan Cümbüş Cemaat ile ziyaretçiler müziğe de eğlenceye de doydu.