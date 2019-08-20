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ANKAmall’dan 20. yıla hem ev hem araba sürprizi
20 yıldır Ankara’da alışverişin kalbi, aynı zamanda sosyal hayatın da merkezi olan ANKAmall, 20. Yılında ziyaretçilerine hem ev hem de araba hediye ederek teşekkür ediyor.
Ankara Haberleri 20.08.2019, 11:37 20.08.2019, 11:40 Tuğçe Hanım
ANKAmall’dan Ziyaretçilerine 20. Yıl Sürprizi
20 yıldır Ankara’da alışverişin kalbi, aynı zamanda sosyal hayatın da merkezi olan ANKAmall, 20. Yılında ziyaretçilerine hem ev hem de araba hediye ederek teşekkür ediyor.
Ece Türkiye tarafından yönetilen, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, 20. Yılı dolayısıyla ziyaretçilerini hem ev hem de araba sahibi yapıyor.
19 Ağustos 2019 ile 18 Şubat 2020 tarihleri arasında tek seferde 200 TL ve katları alışveriş yapan ziyaretçiler hem ev hem araba sahibi olma fırsatı yakalayacak. Şanslı ziyaretçilerden biri Ankara’nın önemli lokasyonlarından olan, gözde yaşam alanı Oyak Göksupark’ta ev sahibi olurken, bir diğer talihli ise Mercedes Benz CLA 180 d Amg’nin sahibi olacak.
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