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Ankara 3 gün müziğe doyacak

Türkiye’nin en seçkin müzik festivalleri arasında yer almaya aday olan Vişnelik Müzik Festivali, ‘Birlikte Güzel’ desteğiyle ilk kez 11- 12 - 13 Ekim tarihlerinde ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleşecek.

Ankara Haberleri 07.10.2019, 09:48 Ramazan Durmuş
Ankara 3 gün müziğe doyacak

Türkiye’nin en seçkin müzik festivalleri arasında yer almaya aday olan Vişnelik Müzik Festivali, ‘Birlikte Güzel’ desteğiyle ilk kez 11- 12 - 13 Ekim tarihlerinde ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleşecek. Ankaralılara benzersiz bir hafta sonu yaşatmaya hazırlanan festival, Athena’dan mor ve ötesi’ne, MFÖ’den Yeni Türkü’ye, Ceza’dan Can Bonomo’ya kadar Türkiye’nin önde sanatçı ve gruplarını ağırlayacak.

2019 yılının sonlarına yaklaşırken, Ankaralılar da festival heyecanına kapılacak! Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri olmaya aday Vişnelik Müzik Festivali, ‘Birlikte Güzel’ desteğiyle ilk kez 11- 12 - 13 Ekim tarihlerinde ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de gerçekleşecek. 3 gün boyunca müzik tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak olan festival, geniş sanatçı kadrosuyla katılımcıları coşturacak.

Yerli sahnenin yıldızları Ankara’da bir arada

Türkiye’nin önde gelen sanatçı ve gruplarını Ankaralı müzikseverler ile buluşturacak Vişnelik Müzik Festivali, Birlikte Güzel ve Audioban olmak üzere iki farklı sahnede toplam 15 performansa ev sahipliği yapacak.

Türkiye'de ska ve punk tarzında müzik yapan ilk gruplardan Athena, alternatif rock müziğimizin öncüleri arasında yer alan mor ve ötesi, Türk pop ve rock müziğinin efsane üçlüsü MFÖ, 5 oktavlık sesiyle dünya üzerindeki ender seslerden birisi olma özelliği taşıyan Cem Adrian, Türk rap müziğinine yeni bir soluk getiren Norm Ender festivalde yer alacak isimler arasında. Ana sahnede verilecek konserler sonrası da Kozmonotosman, Elektro Hafız ve Ekin Beril ile düzenlenecek after partyler katılımcıların günü keyifli bitirmesini sağlayacak.

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