Ankara Akyurt Haber - Güncel Akyurt Haberleri - Son Dakika Akyurt Haberler

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Akyurt’un Ekonomisi

5F6_turkonfed-1İlçenin ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanmaktadır. 1995 yılından itibaren ilçe ekonomisi hayvancılıktan daha çok sanayiye kaymıştır. Tarım da büyük ölçüde makineleşmiştir. Hava alanına yakın olması nedeniyle; Elektronik, Gıda, Lojistik, Tekstil, Otomotiv, Elektrik, Mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ilçede faaliyet göstermektedir.

Sanayi tesislerinin çokluğu nedeniyle gündüz nüfusu 50 bin i aşan ilçede irili ufaklı 300’e yakın sanayi kuruluşu yer almakta ve bu sanayi kuruluşları AKSİAD (Akyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği) çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Ülker, ASELSAN, M.A.N, CASA, Yakupoğlu, Nabay, Nurus gibi firmalar yatırımlarının büyük bir kısmını ilçeye yapmışlardır. Ankara ya yakınlığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle yatırımlarını Akyurt’a yapan tesisler; ilçede yaşayan binlerce kişinin istihdamına ve ilçenin gelişimine önemli katkılar sağlamışlardır. Bu firmaların yurt dışına yaptıkları yüz milyonlarca dolarlık ihracat sebebiyle yaklaşık 30 bin kişilik istihdam sağlamasıyla beraber ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır.

87F_turkonfed-2Uluslararası Esenboğa Havalimanın ilçede bulunması, gelecekte planlanan yolcu kapasitesinin 10 Milyon’a çıkarılması sonucu Akyurt-Esenboğa, Esenboğa-Ankara arası bölünmüş yol çalışmaları da tamamlanmıştır, bu sayede Akyurt Başkent’in en gözde ilçelerinden biri olacaktır.

İlçemizde uluslar arası alanda faaliyet gösterecek bir fuar alanı yapılması planlanmaktadır. Yapılacak olan fuar alanı bu alanda dünyanın en büyük merkezlerinden birisi olacaktır.

TÜRKKONFED Başkanlar Konseyi Haziran 2009 yılında Akyurt da buluşmuştur. Konseye Devlet Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal BEYSEL, AKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan GİRAL, İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AKYÜREK, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan DOĞAN YALÇINDAĞ ve birçok önemli iş adamı ve iş kadını katılmıştır.

Akyurt fuar alanı son dakika haberleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ATO, Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Akyurt Belediyesi ortaklığındaki Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi AŞ'nin açtığı ihaleyle inşaatına başlanan fuar alanının, planlandığı gibi 2019 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Akyurt Otonomi Haberleri

Akyurt'ta kurulan en önemli ekonomi merkezi olmaya devam ediyor. Ankara'da 500 milyon TL'lik yatırımla kurulan Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Ankaranın ekonomisine yön verirken ekonomiyede önemli katkı sunuyor.

Ankara Akyurt İlçesi Nüfusu - Ankara Akyurt İlçesi Yüzölçümü - Ankara Akyurt İlçesini Tanıyalım

Akyurt; İç Anadolu Bölgesi Ankara sınırları içerisinde geniş ve düzgün bir arazi üzerinde kurulu bir ilçedir. İlçemizin doğusunda Kalecik batısında Keçiören Güneybatısında Elmadağ ilçeleri bulunmaktadır. İlçe merkezi Çankırı, Kastamonu ve Sinop’u Ankara’ya bağlayan Devlet karayolu üzerinde olup, Ulus’a uzaklığı 32km dir.

Yüzölçümü 258 km kare, denizden yüksekliği ise 960 metredir. İlçenin kuzeyinde kaleciğe bağlanan yol üzerinde ‘TEKEBELİ DAĞI’ 1250 m, Güneyinde ‘HÜSEYİN GAZİ’ tepesi 1415 metredoğusunda ise ‘idris dağı ‘1985 m bulunmaktadır.

Arazi yapısı itibarı ile arazinin büyük bir bölümü tarım arazisi niteliğinde olup Akyurt’un Ravlı çayı etrafta kavak ve söğüt ve meyve ağaçları rastlanır. Uzunlar köy yolu üzerinde yaklaşık 10.000 metre karelik meşe ağacı koruluğu bulunmaktadır.

İlçenin nüfusu her yıl yaklaşık olarak bin 200 kişilik bir artış gösteriyor. Akyurt nüfusu 34.588 olup toplam nüfusunun 17 bin 555'i erkek, 17 bin 33'ü ise kadınlardan oluşuyor.

Rakım: 960 m

Alan: 258 km²

Alan kodu: 0312

Ankara Akyurt İlçesini Tanıyalım

14.yy sonuna kadar geniş ormanlık alanlara sahip olan Akyurt, yüzyıllar boyu yapılan kıyımlar neticesinde Ankara’nın da hamamlarının yakacak ihtiyaçlarının karşılaması neticesinde ağaçlık alanlarını büyük ölçüde yitirmişti. Buna mukabil son yıllarda belediyemiz, ilçemizdeki okullar ve okullardaki örgencilerin çabalarıyla ilçe merkezinde yeniden yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına başlanmış bu amaçla bir de Hatıra Ormanı kurularak Ağaçlandırma çalışmaları ve ağaç sevgisi yaygınlaştırma çalışmaları sürmektedir.

Akyurt ’un ova bölgesinde toprakları kahverengi olan arazinin ortalama meyil’i % 3 ile % 8 arasında değişmektedir. Genellikle kumlu –tınlı toprak yapısına sahip organik maddece az potasça iyi fosforca fakir topraklara sahiptir. Arazi yapısı güney kesimlerde düz yer yer tepelik meyilli taban arazileri olup kuzey kesimlerde dağlık karakter gösteren tipik Orta Anadolu gruplarındandır.

Son zamanlarda yüzyıllar öncesinden gelen adeta Akyurt ’un simgesi olan ‘Üzüm Bağları’ yeniden canlandırılmaya başlanmıştır.

Uluslararası Esenboğa hava alanının yolcu kapasitesinin 10 Milyon’a çıkarılması Akyurt-Esenboğa, Esenboğa-Ankara arası bölünmüş yol çalışmalarının da tamamlanması ile Başkent’in en gözde ilçelerinden biri olacak olan Akyurt gelişmenin yeni adresi olma yönünde hızla ilerlemektedir.

İç Anadolu bölgesinin tipik karasal ikliminin yaşandığı ilçede yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Gece ve gündüz arasında ki sıcaklık farkı yüksektir. Yaz aylarında 37 C ye yükselen hava sıcaklıkları kışın – 24 C ‘ye kadar düşer. Nem oranı %60 olan Akyurt da kış aylarında Esenboğa Hava Limanı ve Çankırı yolu yoğun bir şekilde sis oluşur.

Akyurt ilçesinden geçerek, çubuk çayına akan Ravlı Çayı Çam, Karayatak, Kızık derelerinin birleşmesinden meydana gelir.rejimi düzensiz olan çayın kış ve bahar aylarında artan su miktarı ile yaz aylarında çevresindeki bahçeler sulanmaktadır. Bunun yanında Bozca köyünde Gökseki, Örez ve Soğukpınardan gelen çayların birleşmesiyle büyük bir dere bulunmaktadır.

Dağlarda toplanan yağmur ve kar sularıyla kendi kaynağını oluşturan Akyurt sulama göleti merkeze 4 km. uzaklıkta ve karacalar köyü üzerindedir.

Ankara Akyurt İlçesini Uzaklığı ve Konumu

Ankara, Çankırı, Kastamonu ve Sinop devlet karayolu üzerinde bulunan Akyurt’un Ankara ya uzaklığı 32, çubuğa 16 km’ dir. Akyurt Ankara devlet karayolu 12 km’ den itibaren Esenboğa havalimanı Ankara yolu ile birleşmektedir.