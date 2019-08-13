Ankara Altındağ Haber - Güncel Altındağ Haberleri - Son dakika Altındağ Haber

Ankara Altındağ’dan haberler için sitemizi takip edebilirsiniz. Ankara Altındağ, Ankara’nın en popüler yerleşim yerlerinden biri olarak Ankara’nın en yükselen yerlerinden biridir. Altındağ haberleri bundan dolayı birçok kişiyi yakından ilgilendirmektedir.

Altındağ’da meydana gelen patlama ve yaşanan saldırı olaylarının yanı sıra yerel tüm haberlere de sitemiz üzerinden kolayca alışabilirsiniz. Altındağ Haber kapsamında sitemiz aracılığı ile Altındağ hakkında tüm detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz, bunlar:

Altındağ’da yaşanan tüm elektrik, su ve doğalgaz kesintilerine ulaşabilirsiniz.

Ankara Altındağ’da meydana gelen yangın olaylarından ilk önce siz haber alabilirsiniz.

Ankara Altındağ’da yaşanan tüm olayların yanı sıra okulların hava muhalefetiyle kapanıp kapanmadığını öğrenebilirsiniz.

Ankara Altındağ’da yaşanan trafik kazaları hakkında bilgi sahibi olabilir, kazaların içeriğini hemen öğrenebilirsiniz.

Ankara Altında Haberleri Nelerdir?

Ankara Altındağ Karapürçek son dakika haberlerinin yanı sıra Ankara Altındağ cinayetleri hakkında da bilgi sahibi olabilir yad a Altındağ Belediyesi ile ilgili tüm haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Altındağ haberlerinin yanı sıra Ankara ile ilgili tüm gelişmelerden ve son dakika haberleri sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Akyurt Sondakika haberleri ile Akyurt’ta yaşanan tüm gelişmeler hakkında bilgi alabilirsiniz. Ankara’nın nüfusu bakımından en yoğun yerlerinden biri olan Altındağ haberleri için en güvenilir kaynaklardan biri olan sitemizden en güncel haberleri kolayca alabilir ve Altındağ’daki tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Altındağ Belediyesi Haberleri Nelerdir?

Altındağ Belediyesi haberleri ile Altındağ belediyesinde meydana gelen yönetim değişimlerini ve yönetimdeki kararlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Altındağ’da yaşanan tüm olaylarla ilgili haberdar olabilir ve Ankara Altındağ’da yaşanan kadın cinayetleri hakkındaki tüm arşivi okuyabilirsiniz. Yaşanan trafik kazalarının yanı meydana gelen saldırı ve cinayetlerini haberlerini sıcağı sıcağına takip edebilirsiniz. Son dakika gelişmelerinin yanı sıra meydana gelen patlama ve yangılardan haberdar olabilirsiniz.

Ankara, Altındağ kapsamında tüm gelişmelerden haberdar olabilir ve belediyelerin çalışmaları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Sitemiz üzerinden trafiğe kapanan ya da trafik kazası yaşanan tüm yollar hakkında en güncel bilgilere ulaşarak, önlem alabilirsiniz. Altındağ haber ile tüm son dakika gelişmelerini alabilirsiniz.

Altındağ İlçesi Tarihi

Altındağ, Türkiye'nin en büyük ve en önemli müzelerine sahiptir. Anadolu Medeniyetler Müzesi ve Ankara Etnografya Müzesi başta olmak üzere onlarca kültürel mekan Anadolu medeniyetlerinin izlerini günümüze taşımaktadır.

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, özellikle Cumhuriyet Dönemi heykeltıraşları ve ressamlarına ait birçok esere ev sahipliği yapmaktadır. 1. TBMM Binası, Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi adıyla hizmet verirken 2. TBMM Binası ise Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Tarihi Çengelhan'da bulunan Çengelhan Rahmi Koç Müzesi, dünyadaki sayılı sanayi müzelerinden biridir. Hamamönü'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı ve İstiklal Marşı'nın yazıldığı ev, bugün Mehmet Akif Ersoy Müze Evi olarak ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır. Önemli anıtların başında ise Ulus'taki Zafer Anıtı gelmektedir. Bu yapıt, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına Yeni Gün Gazetesi öncülüğünde yaptırılmıştır.

Türk Hükümeti tarafından düzenlenen uluslararası yarışmada birincilik elde eden Avusturyalı Sanatçı Heinrich Krippel'e 1925 yılında sipariş edilen heykel, Viyana'da Birleşik Maden İşletmeleri'nde döktürülmüş 24 Kasım 1927 tarihinde Ulus'taki Sümerbank Genel Müdürlüğü Binası önüne yerleştirilmiştir. Daha sonra meydan genişletme çalışmaları sırasında ilk yeri değiştirilerek bugünkü yerine taşınmıştır. Ulus'ta bulunan Hacı Bayram Camii, Ankara için sembol yapılardan biridir. Yapılış tarihi 1427'dir. Camiye bitişik Hacı Bayram Türbesi ve Monumentum Ancyranum yine bu bölgede yer alır.

Monumentum Ancyranum, M.Ö. 2. Yüzyıl'da Friglerin Ay Tanrısı Men adına yapılmış ve sonradan yıkılmış tapınağın üzerine, Galat hükümdarı Amintos'un oğlu Kral Pylamenes tarafından Roma İmparatoru Augustus için bir bağlılık nişanesi inşa ettirilmiştir.

Ankara Roma Hamamı'nı 3. Yüzyıl'da Septimus Severus'un oğlu Roma İmparatoru Caracalla, Sağlık Tanrısı Asklepoin adına yaptırmıştır. 8. Yüzyıl'da yangında yıkılmışsa da onarılarak 5. Yüzyıl'da hamam olarak kullanılmıştır. Jülian Sütunu ise 4 buçuk metre yüksekliğindedir. Sütunu, Bizans İmparatoru Julien L'apostat tarafından diktirildiği tahmin edilmektedir. Halk arasında Belkıs Minaresi olarak da bilinir.

Ankara'nın Değerleri Altındağ'da

Altındağ, Ankara'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin görmeden gitmediği bir yer. Dünyanın en önemli uygarlık müzelerinden olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bulunduğu bu bölge, ayrıca Kurtuluş, Cumhuriyet, Etnografya, Gar gibi diğer önemli müzelere de ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet Tarihi'nin ilk meclisi ve Cumhuriyet'in simgesi Zafer Anıtı Altındağ'ın merkezi Ulus'ta yer alıyor.

Yüzyıllardır ayakta kalan 30'a yakın Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait camii tüm ihtişamıyla kenti süslüyor. Suluhan Çarşısı ticaretiyle, Çengelhan sanayi müzesiyle, Pirinçhan ise kültür ve sanat merkeziyle Altındağ'a hayat veriyor. Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, Julianus Sütunu ise Roma ve Bizans İmparatorluklarına doğru mistik bir yolculuğa çıkmak için en doğru adres... Altındağ, kültürel ve tarihsel zenginlikleriyle, camileri, kiliseleri ve havrasıyla Anadolu mozaiğinin en zengin örneklerinden birini oluşturuyor.

Altındağ Etnografya Müzesi

Altındağ'da yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda Cuma namazlarının kılındığı eski adı Namazgah Tepesi olan yerde kurulmuştur. İlk başlarda arkeoloji müzesi olarak kullanılmak istenmiş daha sonra resim heykel müzesi olmasına karar verilmiştir. Anadolu Türk kültürünün yüzlerce yıllık mirasıdır. 1930 yılından beri faaliyet gösteren Etnografya Müzesi'nde, Türk sanatının Selçuklu Dönemi'nden günümüze kadar uzanan örnekleri sergilenmektedir. Koleksiyonunda Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri, süs eşyaları, ayakkabı, takunya örnekleri, çeşitli keseler, oyalar, çevreler, uçkurlar, peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, damat tıraş takımları ile çeşitli yörelerden halı ve kilimler yer alır. Anadolu maden sanatını temsil eden çeşitli eserler, Osmanlı Devri yayları, okları, çakmaklı tabancalar, tüfekler kılıç ve yatağanlar, Türk çini porselenleri ve Kütahya porselenleri, tasavvuf ve tarikatla ilgili eşyalar, Türk yazı sanatının güzel örneklerinden levhalar da yine bu müzenin koleksiyonları içerisinde bulunur. Müzede özellikle Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihiyle ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesi de bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı 1953'te Anıtkabir'e nakil edilene kadar burada kalmıştır. Halen bu kısım, Atatürk'ün anısına hürmeten sembolik bir kabir şeklinde korunmaktadır.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Altındağ'ın Kale Meydanı civarında yer alan müze, 2015 yılında açıldı. Ankara'nın tarihi dokusuna uygun bir mimariyle ziyaretçilerini ağırlarken aynı zamanda kentin sanatsal aktivitelerine de yeni bir soluk kazandırdı. Arkeolojik eserlerin bulunduğu, yenilikçi bir müze anlayışıyla tasarlanan salonların yanı sıra geçici sergilere yer verecek çok amaçlı alanlarda da bulunmaktadır. Başta çocuklar olmak üzere her yaş grubuna hitap eden eğitim programları, araştırmacıların kullanımına sunulan kütüphanesi, özgün tasarım objelerinin dikkat çektiği hediyelik eşya dükkanı ve ziyaretçilerin dinleneceği kafesi ile Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, canlı ve etkin bir yapı olarak hizmet vermektedir.

Gençlik Parkı

Ulus'taki park, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bataklıklarla kaplı yaklaşık 28 hektar büyüklüğünde bir araziye kurulmuştur. Park yapılmasına karar verilen arazinin bir bölümünde ay yıldız adında bir futbol sahası bulunmaktaydı. 1936'da inşaatına başlanan park, 19 Mayıs 1943 Günü hizmete açıldı. İlk projede kuşlar için bahçe, açık hava tiyatrosu, çocuk bahçesi, labirent, yüzme havuzu ve 2200 metrelik bir gezi yolu bulunmaktaydı. Gençlik Parkı, 150 metrelik dönme dolabı ve 45 metrelik asansörüyle dikkat çekmektedir. Sadece çocukların değil tüm Ankaralıların severek gittiği Gençlik Parkı, eğlencenin tek adresi olarak hafızalara kazındı. 2007 - 2008 ve 2009 yıllarında yenilen parka, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun işbirliğiyle Türkiye'nin ilk bilim merkezi kuruldu.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Altındağ sınırları içerisinde tarihi dokuyu yansıtan eski Ankara evi mimarisinde hizmete açılmıştır. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alan içerisinde 103 ülkeden 590 satranç takımının 4 ana tema üzerinde sergilendiği satranç müzesinde kültürel çağrışımlarla farklı bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Akın Gökyay'ın 1975 yılında başladığı ve 412 satranç takımına ulaşan satranç koleksiyonu 31 Ocak 2012'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Türkiye'de tescilli ilk ve tek satranç koleksiyonudur. Alındığı ülkelerin özelliklerini de görmenin mümkün olduğu 540 satranç takımına ulaşan koleksiyonda, çocuklara hitap eden Harry Potter, Asteriks ve Şirinler gibi setler, tarihi politik karşılaştırmaları yansıtan setler yer almaktadır. Madagaskar'dan Şili'ye, Fransa'dan Kazakistan'a, Türkmenistan'dan Meksika'ya kadar tam 103 ülkeden temin edilen satranç takımlarında tarihsel olayları ve her bir coğrafyaya özel kültürel etkileri görüyoruz. Koleksiyonda ahşap, metal, balık kemiği, mermer, sabuntaşı, keçe, polyester ve mermer tozu karışımından oluşan metal, sac ve döküm satranç takımlarına kadar çok sayıda materyalden üretilen satranç takımları dikkat çekiyor.

Hacı Bayram Camii

Ankara'nın Altındağ İlçesi'nin Ulus Semti'nde bulunan tarihi camiidir. Yapılış tarihi hicri 831 yılı olan caminin ilk mimarı Mimar Mehmet Bey hakkında bilgi yoktur. Uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahip yapı taş kaideli, tuğla duvarlı ve kiremit çatılıdır. Cami, adını bahçesindeki Hacı Bayram Türbesi'nden alır. Mihrap duvarına bitişik olan türbe 1429 yılında yapılmıştır. Kare planlı, sekizgen tamburlu türbenin üzeri kurşun kubbeyle örtülüdür. Ayrıca caminin bahçesinde 18. Yüzyıla ait Osman Fazıl Paşa Türbesi de bulunmaktadır. Cami, ahşap ve ahşap üzerine kalem işi süslemeleri ve çini süslemeleri bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Caminin güneydoğu duvarında iki şerefeli bir minare bulunur. 1714 yılında Hacı Bayram Veli'nin torunlarından Mehmet Baba tarafından tamir edilen camii, 1940 yılına da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Külliyesi en son Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce orijinaline uygun olarak yenilenmiş ve 14 Şubat 2011 tarihinde de ibadete açılmıştır. Cami, kapalı alanda 4500, açık alanda 1500 olmak üzere toplam 6000 kişinin ibadet etmesine uygun bir hale getirilmiştir.

Hamamönü

Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde bulunan tarihi bir bölgedir. Burada yer alan 19. Yüzyıl mimarlık örneği tarihi binalar Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek ayakta kalmıştır. Hamamönü, adını bir Türk boyu olan Oğuzların Bayındır Boyu Beylerinden Karacabey'in yaptırdığı çifte hamamdan almıştır. Tarihi Karacabey Hamamı bu bölgede yer almaktadır. İstiklal Marşı'nın yazıldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi de yine burada dikkat çekmektedir. Hamamönü'ndeki camiler Taceddin Sultan Camii, Hacı İlyas Camii, Hacı Musa Camii, Sarıkadı Camii ve Mehmet Çelebi Camii'dir. Kamilpaşa Konağı, Beynamlızade Konağı ve Kabakçı Konağı ise bölgedeki diğer konaklardır. Hamamönü'ndeki son dönem Osmanlı evleri tamamen Türk motifleriyle bezenmiştir. Hamamönü sokaklarını gezdiğinizde kendinizi 19. Yüzyılda gibi hissedecek ve yaklaşık 150 yıl öncesinin sosyal yaşamını teneffüs edeceksiniz.

Jülian Sütunu

Altındağ'ın Ulus Semti'nde bulunur. Sütun 362 yılında Roma İmparatoru Jülian'ın Ankara'ya ziyareti onuruna dikilmiştir. 15 metre yüksekliğindedir. Gövdesinde çok sayıda halka şekilli beyaz taşlar üst üste konulmuş fakat tek parça gibi görülmektedir. Hiçbir yazıtı yoktur. Başlığı yapraklarla süslü, kaidesi ve gövdesi ise çok sadedir. Halk arasında Belkıs Minaresi adıyla da anılır. Önceden Taşhan'ın yanında olup 1934 yılında Valilik Binası önünde bugünkü yerine nakledilmiştir. Yapı Korint sütun başlığı modeline sahiptir. 2001 yılında Ankara Valiliği tarafından restore edilmiştir.

Karacabey Camii

427 yılı ile tarihlendirilen Karacabey Camii, külliyenin bir parçasıdır. Külliyenin parçaları arasında caminin yanı sıra Celaleddin Karacabey Bin Abdullah'ın türbesi, Karacabey Hamamı ve çeşmesi de bulunmaktadır. Karacabey Camii, Ankara'daki Hacettepe Hastanesi arazisinde yer alır. Bir diğer adı İmaret Camii'dir. Camii yapıldığı yıldan bu yana birçok onarımdan geçmiştir. Mimarisi Bursa camilerine benzemekle birlikte mimari özelliğiyle Ankara'daki diğer camilerden ayrılır. Bu ibadethanenin beş kubbesi vardır. Yapımı sırasında tuğla ve taş kullanılmıştır.

Mehmet Akif Ersoy Evi

Ankara'nın Altındağ İlçesi'nde yer alır. Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'da ikamet ettiği ve İstiklal Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı yerdir. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün sınırlarında bulunur. Önceleri Taceddin Dergahı olan iki katlı bu ahşap yapı savaş yıllarında Taceddin Şeyhi tarafından Mehmet Akif Ersoy'a tahsis edilmiştir. Yapı, 1949'da şehir meclisi kararıyla müze-eve dönüştürüldü ancak uzun yıllar harap durumda kaldı. 1982 yılında yeniden onarıldı ve 1984'te ziyarete açıldı. Mehmet Akif Ersoy'a ait cep saati, gözlük, teşbih, tüfek bu müzede sergilendi. Evin karşısında 2003 yılında yapılan Mehmet Akif'in büstü ile İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının yazılı olduğu bir kitabe dikkat çekmektedir.

Roma Hamamı

Ulus'tan Yıldırım Beyazıt Meydanı'na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde bulunur. 3. Yüzyılda Septimus Severus'un oğlu Roma İmparatoru Caracalla tarafından Sağlık Tanrısı Asklepios adına yapılmıştır. Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan bu platformun büyük bir höyük olduğu, en üstte Roma Çağı, onun altında da Frig Devri yerleşkelerinin kalıntıları tespit edilmiştir. Höyük altında kalan taş kalıntıları çok iyi korunduğundan yapının planı anlaşılmaktadır. Buna göre yapının bir taşra kenti hamamından çok imparatorluk standartlarına göre yapıldığı anlaşılmaktadır. Hamam, 80'e 100 metre boyutunda, taş ve tuğladan yapılmıştır. Çankırı Caddesi girişiyle sütunlu bir revak kalıntısının çevrelediği geniş bir alana yayılan ve Palaestra denilen beden eğitimlerinin ve güreş müsabakalarının yapılan yere girilmektedir. 7. Yüzyılda bir yangın sonucunda tahrip olan yapının, kazılar sırasında ele geçen sikkelerden yaklaşık 500 yıllık bir süreyle kullanıldığı ve zaman zaman onarıldığı anlaşılmaktadır. 1938 - 1943 yılları arasında Türk Tarih Kurumu tarafından arkeolojik kazılarda hamamın soyunma ve yıkanma kısımları ile yer altındaki külhan ve servis yolları ortaya çıkarılmıştır.

Pirinçhan

Ankara Kalesi'nin surları altında, Koyunpazarı Mevkii Pirinç Sokak'ta bulunan Ankara'nın ilk ahşap hanlarından biridir. 18. Yüzyılda küçük kervanların soygunculardan korunması ve konaklama amacıyla üç katlı olarak inşa edilmiştir. İstiklal Savaşı'yla birlikte 1921 yılında ön karakol haline getirilmiş ve müfreze komutanlığı olarak 1942 yılına kadar hizmet vermiştir. Pirinçhan, 1985 yılında Ahmet Ferhan Cebeci tarafından restore edilmiştir. İçerisinde çok sayıda sahaf ve antikacının bulunduğu bu tarihi handa eski gazetelerden dergilere, gramofonlardan hediyelik eşyalara kadar birçok ürünle karşılaşmak mümkün. Pirinçhan'da bunların yanı sıra resim galerileri ve sanatsal aktivitelerde göze çarpıyor. Hanın giriş katında yer alan kafelerde Ankara'nın en güzel saleplerinden birini tadabilirsiniz.

PTT Müzesi

PTT Müzesi, Altındağ'ın Örnek Mahallesi'nde yer almaktadır. Ulaşımı oldukça kolaydır. Ankara PTT Müzesi'nde bugün tedavülde olmayan Osmanlı ve Türk pulları ile yaklaşık 200 ülkenin pulları bulunmaktadır. Bu müze, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara Oyuncak Müzesi ve Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi gibi çok kapsamlı bir koleksiyona sahip olmasa bile kesinlikle görülmeye değer.

Suluhan

Ulus'ta yer alan tarihi bir handır. 1508 - 1511 yılları arasında 2. Beyazıt Devri Emirlerinden Hasan Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Hacı Doğan Mahallesi Tekneciler Sokağı ile Suluhan Sokağı arasında bulunmaktadır. İki katlı, iki avlulu kagir (taş ya da tuğladan yapılan yapı) bir şehir hanıdır. Osmanlı Dönemi'nde kahve ve iplik ticareti yapılan Suluhan, 1929'da meydana gelen balık pazarı yangınından sonra tahrip olmaya başlamıştır. 1940'lı yıllarda hanın sadece dış duvarları ayakta kalmıştır. 1969'da yıkılarak yerine iş hanı yapılması düşünülse de daha sonra bundan vazgeçilmiştir. 1984 yılında moloz taş ve kesme taşla kagir olarak aslına uygun bir şekilde onarılarak restorasyondan geçmiştir.

Türk Hava Kurumu Müzesi

Ankara Türk Hava Kurumu Müzesi, 19 Mayıs 2002 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Hipodrom Caddesi üzerinde bulunan müzeye ulaşım oldukça kolaydır. Müzede, Türk Hava Kurumu'na ait madalyalar, bröveler ve rozetler sergilenmektedir. Aynı zamanda çeşitli uçaklara da müze gezisinde rastlayabilirsiniz. Ankara'da zengin koleksiyonlara sahip müzeleri ziyaret ederken Türk Hava Kurumu Müzesi'ni de gezmeyi unutmayın. Müze, pazartesi hariç haftanın her günü açıktır.

Telekomünikasyon Müzesi

Aydınlıkevler'de bulunan Telekomünikasyon Müzesi; Eğitim, Bilim ve Teknoloji Merkezi niteliğinde olup çok sayıda öğrencinin yoğun ilgisini çekmektedir. Eğitici müzecilik anlayışını benimseyen müzede iç içe üç salon yer alır. Salonların ikisi sergi için diğeri de uygulama bölümü olarak kullanılır. Telekomünikasyon Müzesi'nin uygulama salonundaki cihazlar rehber öğretmenler tarafından anlatılıp daha sonra uygulama bir şekilde tek tek kullandırılmaktadır. Müzede eski dönemlere ait evraklar, Atatürk'ün Telgraf Müdürlüğü'ne armağan ettiği duvar saati, teleteks cihazları, telefon jetonları, telefon makineleri, ankesörlü telefonlar, ölçü aletleri, kablolar ve tanınmış kişilere ait abonman sözleşmeleri bulunmaktadır. Müze, hafta içi her gün 08.00 - 18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Ulucanlar Cezaevi

1923 yılında askeri depo olarak hizmet vermek üzere inşa edilen bir bina içine kurulan cezaevi, 1925 yılında yapılan tadilatlar sonucunda cezaevi olarak kullanılmaya başlandı. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hapishanesi olarak inşa edildi. 2006'da kapatılan ve 2009'da restore edilmek üzere Altındağ Belediyesi'ne devredilen Ulucanlar Cezaevi, 15 Haziran 2011 tarihinde bambaşka bir kimlikle kapılarını açtı. Açık kaldığı 81 yıl boyunca infazlara ve mahkûm isyanlarına tanıklık eden, Türk edebi ve siyasi tarihinin önemli isimlerinin kaldığı Ulucanlar Cezaevi, Altındağ Belediyesi tarafından müze ve kültür sanat merkezine dönüştürüldü. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, cezaevinin yıkılmasına izin vermeyerek Ankara'ya önemli bir eser daha kazandırdı. Bütün yaşanmışlıklarıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlayan Ulucanlar Cezaevi, misafirlerini tarihin tozlu sayfalarında gezintiye çıkarıyor.

Kaynak: Altındağ Belediyesi

