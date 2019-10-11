Ankara Ankamall Yemek - Ankamall yemek katı kaçıncı katta?

Ankara Ankamall Yemek

Ankara'nın en çok sevilen ve en çok ziyaret edilen alışveriş merkezlerinin başında gelen Ankamall, sadece müşterilerin tercih ettiği tekstil mağazalarıyla müşterilerini buluşturmamaktadır. Ankamall'e ailesiyle ya da sevdikleriyle birlikte hoş bir şekilde vakit geçirmek isteyen Ankaralılar da gitmektedir. Bu sebeple bünyesinde bulunan tekstil ürünleri, ev aletleri, teknolojik aletler ve kişisel bakım ürünleri satış mağazalarının yanı sıra Ankamall yemek bölümü hizmeti de vermektedir.

Ankaralı vatandaşların hafta sonu ya da hafta içi fark etmeksizin en uğrak yerleriden biri haline gelen Ankamall, müşterilerine sunduğu imkanlarla da memnuniyet yaratmaya devam etmektedir. Ankamall yemek katı kaçıncı katta sorusunun yanıtını arayan kişiler, Ankara'da hafta sonu gezilerinin yanında lezzetli yemekler yiyebilecekleri bu mekan hakkında da detaylı bilgilere ulaşmak istemektedir. Her yaştan kişiye ve her damak zevkine uygun yemeklerin bulunduğu Ankamall yemek bölümünde, sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en çok tercih edilen gıda markası zincirleri hizmet vermektedir. Bu sayede hamburgerden dönere, pizzadan tavuk dürümlere kadar geniş seçeneklerin sunulduğu Ankamall yemek bölümünde isterseniz fast food isterseniz de geleneksel Türk yemeklerini afiyetle yiyebilirsiniz.

Ankamall Yemek Kampanyaları Nelerdir?

Her hafta binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Ankamall yemek katı, aynı zamanda müşterilere sunduğu fırsatlarla da pek çok Ankaralının en sık ziyaret ettiği mekanlardan biri haline gelmeyi başarmıştır. Ankamall yemek fırsatları hakkında detayları merak eden müşteriler, bizzat kendileri giderek Ankamall yemek katındaki avantajlardan anında yararlanabilecekleri gibi dilerlerse internet üzerinden verdikleri siparişlerde de çok cazip fırsatları değerlendirme imkanına sahip olabilmektedir.

Ankamall'ü ziyaret eden müşterilerin acıktıklarında ilk tercihleri olan Ankamall AVM yemek katı, uygun fiyatlı kaliteli yemeklerle müşterileri buluşturmaya devam etmektedir. Türkiye'nin ve dünyanın en çok sevilen gıda markalarının yer aldığı bu bölümde aynı zamanda her hafta birbirinden cazip yemek kampanyaları düzenlenmektedir. Ankamall yemek kampanyaları ve fırsatlarından yararlanmak isteyen müşteriler hem doğrudan gıda şubelerinden bu tür kampanyalara katılım gösterebilecekleri gibi dilerlerse internet üzerinden de birbirinden cazip fırsatları değerlendirebilirler. Ankamall yemek sepeti üzerinden hizmet veren pek çok gıda markasına ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayede müşteriler internet üzerinden verdikleri siparişlerde de oldukça cazip fırsatlardan yararlanarak avantajlı çıkmayı başarmaktadır.

Ankamall'de Neler Yenebilir?

Arby's ,Atatepe Cafe Bistro, Burger King, KFC, Mc Donald's, Özler Döner ,Kebo, Keffçe, Hmbrgr, HD Döner, HD İskender, Gobitte, İkbal, Kahve Dünyası, Köfteci Ramiz, Pidem, Polen Tantuni, Popoeyes, Özsüt, Pideköy, Sbarro, Sayrem, Şan Pide, Şan İskender, Subway, Süperkumpir Salata, Waffle Stop, Tavuk Dünyası, Starbucs, Zeynel

Ankamall Yemek Katı Avantajları

Özellikle Ankara dışından Ankara'yı gezmeye gelen müşteriler tarafından sık sık sorulan sorulardan biri deve önerileri hakkındadır. Ankara'nın turistik bölgelerini gezerken Ankamall'de yemek molası vermek isteyen kişiler, isterlerse tek başlarına isterlerse de çocuklu geniş aile olarak çok rahat bir şekilde diledikleri yemeklere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Ankamall yemek markaları bugün günümüzde her yaştan müşteriye hitap eden ve Türkiye'de olduğu kadar dünyada da en çok tercih edilen markalardan oluşmaktadır. Ankamall'de gezmelerine devam eden kişilerin yemek molası vermek istediklerinde sevdikleri ile birlikte ziyafet çekebilecekleri dünyaca ünlü yemek şirketlerinden bazıları ve öne çıkanlar şu şekildedir:

Ankamall'ün en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olan Ankamall yemek katı, sadece Ankaralıların değil aynı zamanda şehir dışından iş ya da turistik amaçlı olarak Ankara'ya gelen ziyaretçilerin de ilk adreslerinden biri olmaktadır. Türkiye'nin en büyük yemek bölümlerinden biri olarak müşterilere geniş ve ferah bir yemek yeme ortamı sunan Ankamall aynı zamanda son yılların en çok tercih edilen yemek markalarını da bir araya getirmeyi başarmıştır.

Özellikle çocuklu ve kalabalık aileler için de oldukça uygun ve kullanışlı masalara ev sahipliği yapan Ankamall bu sayede yemek yerken de rahatça ve keyifli vakit geçirme fırsatı sağlamaktadır. Çocuklar için farklı menülerden seçim yapan anne ve babalar kendileri de damak zevkine en uygun gıda ürünlerini tercih ederek çocuklarıyla aynı masada birbirinden farklı ürünler tüketme avantajından yararlanabilmektedir. Ankamall yemek markaları sayesinde dileyen herkes kendi damak zevkine uygun birbirinden lezzetli yiyecekleri tercih edebilme fırsatından yararlanmaktadır.

Öte yandan bu markalar sadece Ankamall içinde değil aynı zamanda Ankara'nın pek çok semtine de hızlı ve sıcak bir şekilde yemek servisi yapma özelliğine sahiptir. İnternet üzerinden yemek sepeti aracılığıyla Ankamall civarındaki semt ve ilçelere de paket hizmeti sağlayan Ankamall bu sebeple müşteri memnuniyeti sağlamaya devam etmektedir.

Ankamall Yemek Katı İletişim Bilgileri

Ankamall ziyaretçilerine pek çok mağazadan yararlanabilme imkanının yanı sıra birbirinden lezzetli gıda ürünlerini de yerinde deneyip tatmalarına olanak tanımaktadır. Bu sayede Ankara'nın en çok tercih edilen alış veriş merkezlerinden biri olarak öne çıkan Ankamall aynı zamanda mağazalarında uyguladığı cazip fiyatlarla da müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. Türkiye'nin en çok sevilen lezzetlerine ev sahipliği yapan Ankamall yemek katı iletişim bilgilerine ulaşmak isteyenler, mağazanın resmi internet sitesini kullanabilme imkanından yararlanarak en güncel iletişim bilgilerine anında ulaşabilirler.

Ankara'nın en sevilen alış veriş merkezleri arasında zirvede yer alan Ankamall müşteri memnuniyetine verdiği önemle ün yapmış mekanlardan biridir. Bu sebeple hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin her zaman Ankaralı müşteriler tarafından yoğun talep gören Ankamall kurulup faaliyetlerine başladığı tarihten bu yana hiçbir zaman popülerliğinden bir şey kaybetmemiştir. Bu sebeple Ankamall alış veriş merkezi, Ankaralılar kadar Ankara dışından iş ya da turistik amaçlı Ankara'yı ziyarete gelenlerin de yoğun ilgisini çekmektedir.