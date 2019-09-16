Ankara birlikte yürümeye ve bisiklet binmeye hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası” için hazırlıklarını tamamladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Birliği Delegasyonu ortaklığında kutlanacak “Avrupa Hareketlilik Haftası” nedeniyle Başkent çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Ankara’daki Avrupa Hareketlilik Haftası, 22 Eylül Pazar günü Anıtpark’ta ünlü sanatçı Haluk Levent’in konseri ile sona erecek.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Büyükşehir Belediyesinin tüm kurumlarıyla birlikte bu yıl ilk defa Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine destek vereceğini ifade ederek, bu özel günde tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Başkent’te bir hafta süresince yapılacak organizasyonlar ve etkinlikler hakkında bilgiler veren Alkaş, şöyle konuştu:

“Avrupa Haraketlilik Haftası, Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından 2002 yılından itibaren yürütülüyor. Halk sağlığı ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi başta olmak üzere hareketlilik ve kentsel yaşam alanını etkilemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir kampanya. Bu kapsamda belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması amaçlanıyor. Bu sayede vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi sağlanıyor.”

“BİRLİKTE YÜRÜYELİM”

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın, bu yıl 48 ülkede 2 bin 216 noktada çeşitli aktivitelerle kutlanacağının altını çizen Alkaş, “Birlikte Yürüyelim” temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin amacının insanları ekonomik, sağlıklı, bisikletli ve toplu taşımaya teşvik etmek olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında motorize trafiğin kısıtlanması, bisiklet ve yayaların sürdürülebilir ulaşım aktivitelerinin kullanımının yaygınlaştırılması için yapılacak etkinlikleri anlatan Alkaş, şu bilgileri verdi:

“Hafta boyunca okullarımızda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Obeziteye karşı aktif yaşam konulu bilgilendirme toplantıları yapılacak. Toplu ulaşımın önemi konusunda söyleşiler düzenleyeceğiz. Üniversitelerimizde güvenli bisiklet sürüşüyle ilgili eğitimler vereceğiz. Çocuklarımızı da unutmadık, artık bir ulaşım aracı haline gelen scooter’a binme etkinlikleri ve bununla ilgili eğitimler de vermeyi planlıyoruz. Bu kapsamda yine yaşlılarımızı EGO’nun otobüsleriyle Eymir Gölü’ne götürerek, sağlıklı yaşamla ilgili yürüyüş yaptırarak, gençlere örnek olmalarını sağlayacağız.”

TUNALI HİLMİ VE 7. CADDE 22 EYLÜL’DE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

EGO Genel Müdürlüğü’nün haftanın temasına uygun olarak hazırladığı aktivitelerin ardından 22 Eylül Pazar günü Tunalı Hilmi Caddesi ve 7. Cadde’nin trafiğe kapatılacağını belirten Alkaş, “Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son günü olan 22 Eylül’de 10.00-19.00 saatleri arasında Bahçeli 7. Cadde (Aşkaabat Caddesi) ve Tunalı Hilmi Caddesi araç trafiğine kapatılacak ve ‘Arabasız Kent Günü’ olarak kutlanacak. Pazar günü bu caddeler sadece bisikletlilerin ve yayaların kullanımına açılacak” dedi.

BİSİKLETİNİ AL GEL

EGO Genel Müdürü Alkaş, Pazar günü birçok noktada konserler, sokak sanatçıları, bisiklet tamir atölyesi, sokak sinemaları, yetişkinler, kadınlar ve çocuklar için bisiklete binme eğitimleri, en yavaş bisiklet sürme yarışması, yoga etkinliği, modern dans ile ve sokak tiyatrosu etkinleriyle dolu bir program hazırladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Büyük Ankara Turu bu etkinliğin en önemli ayağı olacak. 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 18.00’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mansur Yavaş, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Christian Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, STK’lar, üniversite rektörleri ile vatandaşlarımızın katılacağı Büyük Ankara Turu yapılacak. Kortej, önde bisikletlilerle birlikte Tunalı Hilmi Caddesi’nden hareket ederek, Kennedy Caddesi, Atatürk Bulvarı, GMK Bulvarı, Dögol Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Kazakistan Caddesi ve 54. Cadde üzerinden Aşkabaat Caddesi’ne geçilerek Anıtpark’ta son bulacak. Tüm bisikletlileri ve yayaları Ankara’nın en büyük turuna bekliyoruz. Büyük Ankara Turu’nun ardından Pazar günü saat 19.30’da Anıtpark’ta sevilen sanatçımız Haluk Levent de Başkentlilere bir konser verecek.”