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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden piknik organizasyonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Parkı'nda 28 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği piknik organizasyonu ile 7'den 7'e herkesi buluşturuyor.

Ankara Haberleri 26.09.2019, 16:13 Tuğçe Hanım
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden piknik organizasyonu

PİKNİK SEPETİNİ AL GEL… 

ENGELSİZ TOPLUM İÇİN EL ELE

PİKNİK ORGANİZASYONUNA TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Kısa bir süre önce hizmete giren ve şehrin merkezinde yemyeşil bir alana sahip olan 30 Ağustos Zafer Parkı, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği, bisiklet, koşu ve yürüyüş yollarıyla oksijen deposu 30 Ağustos Zafer Parkı’nda, 28 Eylül Cumartesi günü bir piknik organizasyonu düzenliyor.

ENGELSİZ BİR TOPLUM

Alfa Gençlik ve Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenecek piknikte; izciler ile engelli çocuklar ve gençler de bir araya gelecek.

Toplumsal farkındalık yaratan projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, ‘piknik sepetini al gel’ sloganıyla da tüm vatandaşları piknik etkinliğine davet ederken, izciler 27 Eylül Cuma gününden itibaren parkta kamp kuracak.

 İZCİLİK EĞİTİMİ

Bir yandan eğlenirken bir yandan da izcilik eğitimi alacak olan çocuklar ve gençler çadır kurma ve çadır sökme, izci selamı ve izciliğin temel kavramlarını da öğrenecek.

Birbirinden renkli aktivitelerin düzenleneceği parkta saat 10.00’da başlayacak piknik organizasyonunda engelli çocuklar ve gençler için fular takma töreni de düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konser vereceği organizasyona, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve FOMGET Halk Oyunları ekibi de gösterileriyle renk katacak.

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