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Ankara Büyükşehir'in bahçıvanlık kursuna büyük ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Bahçıvanlık Kursları”na Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Kayıt başvurularının başlamasının ardından Bahçıvanlık Kursu’na kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine son başvuru tarihi 20 Eylül Cuma gününe kadar uzatıldı.

Ankara Haberleri 17.09.2019, 10:20 17.09.2019, 10:26 Ramazan Durmuş
Ankara Büyükşehir'in bahçıvanlık kursuna büyük ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Bahçıvanlık Kursları”na Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Kayıt başvurularının başlamasının ardından Bahçıvanlık Kursu’na kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine son başvuru tarihi 20 Eylül Cuma gününe kadar uzatıldı.

ÜCRETSİZ KURS

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından her yıl ücretsiz olarak verilen Bahçıvanlık Kursu’na her yaş ve meslek grubundan Başkentliler yoğun katılım sağlıyor.

Bahçıvanlık Kursları'nın 30 Eylül-11 Ekim 2019 tarihlerini kapsayan 1. dönemine ait kontenjanları tamamen dolarken, 14 Ekim-25 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 2. dönem için kayıt başvuruları devam ediyor.

YOĞUN İLGİ NEDENİYLE ELEKTRONİK BAŞVURU DA ALINIYOR

Şehir dışında olanlar ve henüz başvuru yaptıramayanlar için elektronik ortamda (online) başvuru sistemini de devreye sokan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi internet adresi https:///forms.ankara.bel.tr/bahcivanlik-kursu üzerinden ön kayıt yaptırma imkanı sunuyor.

Online başvuru formunu doldurarak ön kayıt yaptıranların 20 Eylül Cuma gününe kadar nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafla birlikte, Söğütözü Mahallesi 2185. Cadde No: 6/1 Çankaya adresinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bizzat müracaat ederek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

KURS SONUNDA SERTİFİKA

Kurslar bitki dikimi, üretimi, budama ve sulama teknikleri, meyve ve sebze yetiştiriciliği, bahçe çiçekleri, salon bitkilerinin üretimi ve bakımı gibi konularda alanında uzman personeller tarafından hem teorik hem de uygulamalı olarak veriliyor.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan ve bir kamu kurumunda bahçe işlerinde çalışan, hobi olarak kursa gelen ya da emekli tüm Başkentlilere, “Bahçıvanlık Kursu Katılım Sertifikası” da veriliyor.

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