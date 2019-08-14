Ankara Cepa AVM Kurumsal Yapısı

Türkiye'nin önde gelen alışveriş merkezlerinden CEPA, hizmete girdiği 23 Ağustos 2007 tarihinden bu yana ziyaretçilerinin hayatını renklendirmeye devam etmektedir. Ankara'nın batı aksında Eskişehir Yolu üzerinde ODTÜ yerleşkesi karşısında yer alan CEPA'ya, Ankara'nın her yerinden kısa sürede özel aracınızla gelebilir, 1.200 araç kapasiteli açık otoparka veya elektronik yönlendirme sistemi bulunan 2.600 araç kapasiteli kapalı otoparka aracınızı rahatlıkla ücretsiz olarak park edebilirsiniz.

Gün ışığı alan ön ve arka atriumlarıyla, geniş ve ferah dolaşım alanlarıyla, sıcak iç mimarisiyle, ihtiyaç duyulabilecek her noktada konumlandırılan yürüyen merdiven ve asansörleriyle CEPA'da hiç sıkılmadan ve yorulmadan keyifle alışverişinizi yapabilirsiniz. Ulusal ve uluslararası seçkin markalardan oluşan ve herkese hitap eden 200'ü aşkın mağazadan giyimden gıdaya, ev eşyasından oyuncağa, kısaca her türlü ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilirsiniz.

Yerel ve dünya mutfaklarının seçkin örneklerinin sunulduğu 3.kattaki yiyecek içecek alanlarında lezzetli bir yemek yiyebilir, ya da farklı katlarda konumlandırılmış kafelerde keyifli bir mola verebilirsiniz. Dilerseniz, 3.kattaki teras alanına çıkabilir, temiz havayı teneffüs ederken eşsiz Ankara manzarası ve ODTÜ ormanını seyredebilirsiniz. CEPA'nın farklı katlarında bulunan çocuk ve yetişkin eğlence alanlarından faydalanabilir, son teknolojilerin kullanıldığı 10 salonlu sinemada film izleyerek hoş vakit geçirebilirsiniz.

Her katta konumlandırılmış rahat ve modern bekleme alanları, bebek bakım odası , vestiyer gibi pek çok ücretsiz hizmet hakkında bilgi almak için Danışma Bankosuna uğramanız yeterlidir.

Ankara Cepa AVM Güncel Etkinlik ve Kampanya Duyuruları!

Ankara’nın merkez ilçelerinden biri olan Çankaya’da, yıl içinde yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapan Cepa AVM’nin tüm güncel etkinlik duyurularını ve Cepa AVM’ye özel kampanyalarını tek bir adres üzerinden kolayca takip edebilirisiniz. Yaz tatilinin gelmesiyle çocuklara yönelik etkinlikleri arttıran Cepa AVM, hemen hemen her ay farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaparak yetişkinler için de önemli bir cazibe ve yaşam merkezi konumundadır. Cepa AVM etkinlik haberleri ve en güncel kampanya duyurularını, Ankara etkinlik haberleri sayfası üzerinden görüntüleyerek tüm duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Cepa AVM etkinlik haberlerinin yanı sıra Ankara’da yapılacak olan tüm etkinlik duyurularını ve son dakika gelişmelerini anbean online son dakika haber platformumuz üzerinden kolayca takip edebilirsiniz.

Ankara Cepa AVM’nin yanı sıra Ankara’nın en gözde alışveriş mekanlarının yıl içinde gerçekleştirecekleri tüm güncel etkinlikler ve kampanyalar haber sitemiz üzerinden görüntülenebilmektedir. Bunun yanı sıra Cepa AVM bünyesinde gerçekleştirilen birçok farklı kampanya ile Cepa AVM mağazalarından indirimli alışveriş yapabilir ve birbirinden farklı hediyeleri kazanabilirsiniz. Ankara güncel haber platformumuz tüm vatandaşlar için kolay takip edilebilir etkinlik ve kampanya duyurularını en güncel haliyle, Cepa AVM etkinlik duyuruları sayfası üzerinden yayınlamaktadır. Ankara dışından etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar dahil olmak üzere herkes duyuru sayfamızı takip ederek güncel etkinliklerden haberdar olabilir.

Ankara Cepa AVM'de Sunulan Ücretsiz Hizmetler

Unutulan eşyalarınız sizin adınıza saklanmaktadır.Anında müdahale için İlk Yardım servisimiz 12.00- 20.00 saatleri arasında hizmetinizdedir.Engelli ziyaretçilerimiz için tekerlekli sandalye ihtiyacında güvenlik görevlilerimizden destek isteyebilirsiniz.3. Katta bulunan Ankesörlü Telefonumuzla iletişim kurabilirsiniz.Cepa AVM ziyaretçileri, bankacılık işlemleri için ATM makinelerimizden hizmet alabilirler. (T. İş Bankası, Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti, Halkbank, ING Bank, TC. Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, YapıKredi)Çocuklarınız güvenli ve eğlenceli çocuk oyun alanlarında eğlenebilirler.Bebeklerinize mamasını rahatça yedirebilmek için Mama Sandalyelerimizi kullanabilirsiniz. (3.Katta)3 adet aile odasında çocuğunuzun ihtiyacını giderebilirsiniz.Rahat alışveriş yapabilmeniz için elinizdeki yükü Vestiyerimize ücretsiz emanet edebilirsiniz (11.00-22.00 arası)24 saat süresince VIP Taksi ile güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilirsiniz. (Tel: 0312 219 51 51)Engellilere özel otoparklarımıza rahatça aracınızı park edebilirsiniz.Su ve gaz yüklemelerinizi ATM yanındaki kiosklarımızdan yapabilirsiniz.3. Kat teras önünde ücretsiz Wi-Fi hizmetimizden yararlanabilirsiniz.4 adet Bebek Bakım odasında bebeklerinizin bakımını rahatça gerçekleştirebilirsiniz.Mağazalarımız, hizmetlerimiz ve etkinliklerimize dair AVM hakkında her türlü sorularınızın cevabını Danışma ekibimizden alabilirsiniz.Alışveriş arasında günün yorgunluğunu dinlenme alanlarımızda atabilirsiniz.Her katta Engellilere özel WC'lerimizde rahatça ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Cepa AVM Çekiliş ve Kampanya Duyuruları!

Her ay farklı bir çekilişle ziyaretçilerine sürpriz hediyeler dağıtan Cepa AVM, aynı zamanda çeşitli etkinliklerle kazananları duyurmaktadır. Ankara’nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Cepa AVM çekiliş ve kampanya duyurularını platformumuz üzerinden rahatlıkla takip edebilirsiniz. Güncel duyuruların yanı sıra; etkinlik saatleri, kampanya detayları, Cepa AVM çalışma saatlerine ilişkin bilgiler ve daha birçok farklı duyuruya güncel haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Cepa AVM çekiliş ve etkinlik duyurularını güncel olarak takip ederek Cepa AVM tarafından sunulan birçok farklı ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz. Özellikle Cepa AVM bünyesinde yer alan mağazalardan indirimli alışveriş yapmak ve sürpriz hediyeler kazanmak için Cepa AVM kampanya duyurularını gün içinde ya da haftalık olarak takip etmeniz gerekmektedir. Haber platformumuz üzerinden en güncel Cepa AVM etkinlikleri ve kampanya bültenleri haber platformumuz üzerinden gün içinde yayınlanmaktadır.

Cepa AVM sinema saatleri ve filmler hakkında güncel bilgilere erişim sağlamanız da mümkündür. Cepa AVM tarafından gerçekleştirilen tüm duyuru ve kampanya haberlerine tek bir platform üzerinden hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Cepa AVM İletişim ve Duyurular!

Adres: Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah. 2123 Sokak No: 2 06530 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 (312) 219 6401

Faks: +90 (312) 219 6415

Çalışma Saatleri: 10.00 - 22. 00