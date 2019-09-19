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Ankara Çocuk Meclisi'nde yeni dönem hazırlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem hazırlıklarına başladı. Çocuk Meclisi’nin yeni dönem üye başvuruları, 23 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Ankara Haberleri 19.09.2019, 11:33 Ramazan Durmuş
Ankara Çocuk Meclisi'nde yeni dönem hazırlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem hazırlıklarına başladı. Başkentli çocukların, görüşlerini, fikirlerini, çözüm önerilerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararları aldıkları ve çocuk haklarını öğrendikleri Çocuk Meclisi’nin yeni dönem üye başvuruları, 23 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Çocuk Meclisi’nin yeni dönem üyeleri, 3 Kasım’da gerçekleşecek seçimle belirlenecek.

ÇOCUKLAR, SEÇME VE SEÇİLME DENEYİMİ YAŞAYACAK

Kendilerini tanıtarak oy toplamak ve Çocuk Meclisi’nde görev almasını istedikleri çocuklara oy vermek için heyecan dolu bir seçim atmosferine girecek olan çocuklar, demokratik bir seçim sürecini de deneyimlemiş olacak.

Seçimlerin ardından belirlenen 25. Dönem Çocuk Meclisi’nin 150 üyesi, çalışmalarını Sıhhıye’deki binasında sürdürecek.

BAŞVURULAR 25 EKİM’DE SONA ERECEK

İlk ve ortaokula devam eden, 9-14 yaşlarındaki çocuklar (01.10.2005-01.10. 2010 doğumlular), 23 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında başvurularını şu adreslerde yapabilecek:

-Çocuk Kulübü

-Altındağ Çocuk Kulübü

-Mamak Çocuk Kulübü

-Sincan Çocuk Kulübü

-Batıpark Çocuk Kulübü

-Sincan Aile Yaşam Merkezi ve Çocuk Kulübü

-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi

-Yahyalar Aile Yaşam Merkezi ve Çocuk Kulübü

-Osmanlı Aile Yaşam Merkezi

Çocuk Meclisi’ne üye olmak isteyen çocuklar, meclis üyeliği için başvuru formlarına Çocuk Meclisi’nin resmi web sayfasından https://cocukmeclisi.ankara.bel.tr'den ulaşabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelik başvuruları için daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler, “0312 431 55 26” numaralı telefonu arayabilir.

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