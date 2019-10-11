Ankara'da 100. yıla yeni seymenler yetişiyor

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi, anlaşma sağladığı ve gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra alınan izin doğrultusunda okullarda kız ve erkek öğrencilere Seymen ve Bacıeren Oyunları’nı öğretmek için çalışmalara başladı.

Toplam 6 okulda çalışmalarını sürdürecek olan Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi, Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu’nda başladığı ve ücretsiz olarak verdiği eğitim ile kız-erkek öğrencilere Seymenlik geleneği ve Seymen Oyunları ile Bacıeren geleneği ve oyunlarını öğretmeyi amaçlıyor. Eğitimler, Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ile dernek Seymenlerinden Turhan Temur, Ahmet Gürbüz Özle ve Bacıren Gülsüm Özbek tarafından veriliyor.

Dernek, okullarda verdiği eğitimin ardından, bu yıl Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı kapsamında düzenlenecek kutlama töreninde korteje öğrencilerle birlikte katılacak.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARA DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETMEK"

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı kutlamalarına yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, “Bu yıl Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı. 27 Aralık’ta hepimiz bunu coşkuyla kutlayacağız. Çok büyük bir kortej olacak. Biz de bu kapsamda tanıdık okullarla bir proje hayata geçirelim istedik. Bu kapsamda anlaşma sağladığımız okullarda erkek öğrencilere Seymen, kız öğrencilere ise Bacıeren oyunlarını öğretmeye başladık. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla çocuklarımıza kendi kültürümüzü, geleneğimizi öğretmeyi amaçlıyoruz” dedi.

4 YIL SÜRECEK BİR PROJE

Saka, toplam 6 okulda çalışmaların sürdürüleceğini ifade ederek, “Şu an 25 erkek, 25 kız öğrenciyle Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu’nda çalışmaya başladık. Bu sayı artabilir. Biz böyle bir çalışmayı hayata geçirirken bu çalışmaları 4 yıllık bir proje olarak düşündük. Önümüzdeki yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağız. Dolayısıyla tüm bu değerlerimizi çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla da çocuklarımıza güzel bir anı bırakmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışmaların okulların açıldığı ilk hafta başladığını söyleyen Saka, 19 Mayıs’ta çalışmaların sonlanacağını ve Seymen ve Bacıeren oyunlarını öğrenen çocukları mezun edeceklerini belirtti.

Saka konuşmasının devamında Ankara Kulübü Derneği hakkında da bilgilendirmede bulundu. “Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu Yaşatmak” amacıyla, 1932 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Derneği'nin Ankara’nın en köklü sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Saka, "Ankara’nın ilçelerinde şubeleri olan Derneğimiz kurulduğu günden bu yana Seymenlik geleneği başta olmak üzere Ankara’mızın geleneksel ve tarihi değerlerinin yaşatılması amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla Dernek Genel Merkezimiz ve Şubelerimizde gençlerimize Seymenlik kültürü ve halk oyunları eğitimi verilmektedir. Ankara’nın tarihine, kültürüne, gelenek-göreneklerine ve folkloruna sahip çıkan, ortak bir Ankara kültürüne ve Ankaralılık bilinci geliştirilmesine çalışan eski bir Oğuz töresi olan Seymenlik geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz.

Ayrıca, Ankara Kulübü Derneği tarafından Anadolu Bacıları geleneğini yaşatmak amacıyla 'Bacıerenler Kolu' oluşturulmuştur. Derneğimiz, halk müziği ve halk oyunları başta olmak üzere, tüm toplumsal-kültürel boyutlarıyla bu köklü geleneği araştırmayı, geliştirmeyi, yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedef olarak belirlemiş ve bu amaçla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITAN BİR ÇALIŞMA İÇİNDE OLMAK GURUR VERİCİ"

Çalışmaların yapıldığı okullardan biri olan Şehit Mehmet Altanlar İlkokulu Müdürü Hürmüz Kevioğlu ise, Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi'nin hayata geçirdiği proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi: “Milli kültürümüzü ve değerlerimizi yansıtan bir çalışma içerisinde yer almak gurur verici. Bu tür çalışmalar geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmamızı sağlıyor.

Milli kültürü, geleneği yansıtan, okulların olmazsa olmazı sosyal etkinlikler oldukça önemli. Çocukların kişisel gelişimine ve elbet derslerine olumlu bir şekilde yansıyan bu tür etkinlikler hem geleneklerimizi hatırlamamıza, bunları çocuklarımıza öğretmemize hem de bu geleneklerimizi gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarmamıza katkı sağlıyor. Seymen grubu, Dikmen sırtlarında Atatürk’ü, 'Ölmeye Geldik' diye karşılamış olan bir grup. Ve ben her zaman bu sözü yüreğimde hissediyorum. Atatürk Cumhuriyeti’nde yaşayan onun ilke ve inkılaplarına bağlı olan bir insan olarak bu geleneğe sahip çıkmak bana gurur veriyor. Bu nedenle Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılında Seymenler Ekibinin içinde okulumuz grubunun da bulunacak olması beni mutlu ediyor.”